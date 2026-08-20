Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».
«Рад за Батракова – он добился того, чего хотел, наверное. Это хороший трамплин для него. На мой взгляд, чемпионат Турции не сильнее РПЛ, но оттуда он сможет уехать дальше, куда хотел – в Англию», – сказал Круговой.
- 20 августа личный борт президента турецкого клуба Дурсуна Озбека заберет Батракова из Москвы в 8 утра и отвезет в Стамбул на медобследование. В «Галатасарае» хотят провести осмотр за один день, чтобы успеть заявить игрока на выездную игру с «Эрзурумспором». Матч команд во 2-м туре чемпионата Турции запланирован на 21 августа.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 5 матчах отметился 1 голом и 1 ассистом.
- Всего в 84 играх в составе «Локомотива» на его счету 34 гола и 23 ассиста.
Источник: «РБ Спорт»