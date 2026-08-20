Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Рад за Батракова – он добился того, чего хотел, наверное. Это хороший трамплин для него. На мой взгляд, чемпионат Турции не сильнее РПЛ, но оттуда он сможет уехать дальше, куда хотел – в Англию», – сказал Круговой.