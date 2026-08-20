Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты

Бывшая супруга спартаковца Романа Зобнина Рамина прокомментировала информацию, что игрок требовал уменьшения зарплаты.

– Есть история про Зобнина, в которую я до сих пор не могу поверить.

– Догадываюсь, о чем ты.

– Правда, что в 2021 году Роман просил руководство «Спартака» уменьшить ему зарплату?

– Это бред. Когда увидели с Ромой эту новость, посмеялись. Кто-то даже выдумал, что это было сделано для уменьшения алиментов. Абсурд.

Самое смешное, что это даже Иван Ургант подхватил. Они в передаче изобразили Рому в образе святого. Я сделала себе такой стикер, ха-ха.