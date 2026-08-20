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Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку

20 августа, 08:27
46

Бывший спартаковец Александр Бубнов рассказал, почему «Зенит» год назад не купил у «Рубина» Мирлинда Даку.

«Даку все хотели купить. Даже «Зенит». «Зенит» пришeл, Даку на медосмотр приехал, как увидели его наколки, сказали: «Нет, всe. До свидания». Дураки», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Этим летом Мирлинда купил «Спартак» за 11 миллионов евро.
  • Даку уже отметился голевым пасом в матче 4-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).
  • Впереди у «Спартака» матч 5-го тура против «Зенита».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Даку Мирлинд Бубнов Александр
Комментарии (46)
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ТяжелаяАртиллерия
1787204325
Комментарий скрыт модератором
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Plyash
1787205378
Когтавый Буба , надо взять во внимание , что Питер это культурная столица . Здесь не "услышишь" сквернословия , здесь не "увидишь" обоссанных подъездов и дворов , а ты хочешь , чтобы почти голый мужчина при полном стадионе бегал по полю с татушками прекрасных обнажённых женщин ? Разочаровал ты меня , г-н Бубнов .
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рылы
1787208772
меня больше прикололо, как он недавно заявил, что в россии перешёл бы только в спартаг. тогда какого хера прилетал в питер на медосмотр, спрашивается)
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VVM1964
1787209471
А что, там ЗПРФ наколото ?🤣...
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Спартaк
1787210441
ага у них бразильянки играют все в татухах клеймо ставить не где
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andr45
1787210512
БУБНОВ «Как увидели его наколки, сказали: «Нет, всe. До свидания» Не понравились только две наколки со словами NUK KA NJERËZ LGBT и No LGBT
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Semenycch
1787211748
Обратите внимание, выходцы из Зенита, особенно те, кто никогда не был в Спартаке, ведут себя культурно, цивилизованно, их комментарии интересно читать и слушать, они выражают свои мысли складно и богато идейно, а как бывший спартаковец, так откровенно безмозглая, бессовестная, наглая сви-нья! С кем поведешься...
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ПалкоВводецъ007
1787212007
Наколки нетрадиционных меньшИнств в Зените табу. В свинарню в самый раз. Там все становятся пробитыми. Гыгыгы
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Бумбраш
1787216487
Он когда подъезжал к Питеру увидел Галину Рыловну Куколдиньё как она в бачках шарит,а рядом слабый мозг под мостом с собаками сношается ,и сразу передумал
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_Sasha_
1787217095
Зпрф навсегда Зпрф...
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