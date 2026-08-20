Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку

Бывший спартаковец Александр Бубнов рассказал, почему «Зенит» год назад не купил у «Рубина» Мирлинда Даку.
«Даку все хотели купить. Даже «Зенит». «Зенит» пришeл, Даку на медосмотр приехал, как увидели его наколки, сказали: «Нет, всe. До свидания». Дураки», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Этим летом Мирлинда купил «Спартак» за 11 миллионов евро.
- Даку уже отметился голевым пасом в матче 4-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).
- Впереди у «Спартака» матч 5-го тура против «Зенита».
Источник: «Чемпионат»