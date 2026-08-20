Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку

Бывший спартаковец Александр Бубнов рассказал, почему «Зенит» год назад не купил у «Рубина» Мирлинда Даку.

«Даку все хотели купить. Даже «Зенит». «Зенит» пришeл, Даку на медосмотр приехал, как увидели его наколки, сказали: «Нет, всe. До свидания». Дураки», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».