Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил старт «Ахмата» в сезоне РПЛ.

«У «Ахмата» нет побед в четырeх турах, поэтому к Черчесову могут вполне появиться вопросы. В любом случае любое качество игры должно подкрепляться результатом. Неважно, с кем ты где-то играл. Понятно, что они играли со «Спартаком», с «Краснодаром» на выезде.

С тем же «Локомотивом» вничью сыграли в Москве, а соперник не подарок был. Но всe равно мне кажется, что «Ахмат» в том состоянии, когда должен сделать больше. Я надеюсь, что у Саламыча это получится, потому что всe-таки это классный специалист», – сказал Радимов.