«Рома» - «Милан». Гарсия vs Михайлович

"Рома" - "Милан"

История противостояния этих команд выглядит удивительной. Всего друг с другом они сыграли 162 раза, в которых было зафиксировано 49 ничейных результатов. А вот по победам "Милан" убежал далеко вперед. 73 на 40 – таков расклад успехов в пользу "россонери". Большинство из них было добыто в золотые времена Шевченко и Кака, но в нынешних условиях фаворита матча выделить нельзя.

Текущая ситуация обстоит таким образом, что тренеры обеих команд стоят на грани увольнения. Если "Рома", чудом вышедшая из группы в Лиге чемпионов, еще пытается каким-то образом зацепиться за лидирующую группу и в чемпионате, то "Милан" откровенно плывет. У команды нет игры, лидеры выглядят совершенно разрозненными, а руководство все еще требует результата.

"Наши цели остаются прежними. Мы хотим выиграть Кубок Италии и попасть в тройку в чемпионате", - рассказывает Адриано Галлиани, фактически после каждого матча ведущий беседы с Берлускони о дальнейшей судьбе Михайловича. На место наставника "Милана" слухи активно отправляют Конте, Спаллетти и Кристиана Брокки. И это при том, что Индзаги и Зеедорф получают зарплату и все еще находятся на действующем контракте с клубом.

Похожая ситуация и в стане "Ромы", где в Руди Гарсию давно уже перестали верить. Тренер пытается пробовать молодежь, а его подопечные раз за разом упускают преимущество и теряют очки. В матче прошлого тура "Рома" неожиданно позволила "Кьево" спастись в безнадежной ситуации и отпустила вперед четверку лидеров. Между "Миланом" и "Ромой" прямо сейчас идет борьба за еврокубки и всего пять баллов разницы. Однако сегодняшняя игра важна не только с точки зрения турнирного положения. Тренер проигравшей команды почти точно будет уволен, поэтому попробуем проанализировать, за счет чего наставники будут пытаться спастись.

"Кьево" - "Рома" - 3:3. Спектакль с градом голов (ВИДЕО)

Руди Гарсия, "Рома"

Достоинством "Ромы" Руди Гарсии является атакующая игра. Римляне забили в нынешнем сезоне уже 35 мячей, что является вторым результатом в лиге. Забивают у римской команды не только ее главные звезды, но и юные игроки, которых Руди Гарсия привлекает в основной состав. 18-летний Садик Умар, например, в полной мере заменил Франческо Тотти и отличился дважды в последних четырех играх. Сам Тотти, кстати, восстановился от повреждения и попадет в запас.

Гарсия попытается в обычном стиле сыграть в атаку, а успех "Ромы" во многом будет зависеть от игры голкипера. Если Войцех Щесны сможет справиться с нападением "Милана" и выручить команду в опасных ситуациях, то "Рома" сможет победить за счет класса. Вряд ли Гарсия отойдет от уже ставшего привычным стиля игры. А его главной задачей на предстоящий матч является внушение своим подопечным, что они все еще классная команда, способная уверенно побеждать.

Синиша Михайлович, "Милан"

"Милан" должен взять свое характером и наконец-то сыграть за болельщиков. "Мы устали протестовать, но с такими результатами невозможно оставаться спокойными. В Риме мы поддержим нашу команду", - рассказывали представители фанатов "россонери". Подопечные Михайловича должны наконец-то дать болельщикам хоть какую-то надежду на успешный сезон. Основную ставку главный тренер должен сделать на Бонавентуру и Бакку – единственных футболистов, к которым у болельщиков "Милана" накопилось минимум претензий.

"Милан" должен предстать контратакующей командой, поэтому вполне реален выход в старте второго форварда. Не стоит забывать и то, что в воротах у "Милана" по-прежнему играет подросток Доннарумма. Каким бы не был надежным этот парень, но его нервы и мальчишечий задор могут сыграть злую шутку в матче с мастеровитой "Ромой". Михайлович, предполагая это, сделает ставку на оборону, будет уповать на стандарты и редкие шансы у чужих ворот. А уж обороняться "Милан" умеет, что и делает постоянно в большинстве матчах сезона.

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