«Кьево» - «Рома» - 3:3. Спектакль с градом голов (ВИДЕО)

Самый яркий матч 18-го тура Серии А прошел в Вероне. Местному «Кьево» удалось совершить впечатляющий камбэк и спасти матч с одним из лидеров чемпионата. «Бомбардир» показывает голы и главные моменты противостояния.

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