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    «Кьево» - «Рома» - 3:3. Спектакль с градом голов (ВИДЕО)


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    06.01.2016 19:00
    Самый яркий матч 18-го тура Серии А прошел в Вероне. Местному «Кьево» удалось совершить впечатляющий камбэк и спасти матч с одним из лидеров чемпионата. «Бомбардир» показывает голы и главные моменты противостояния.

    Умар открыл счет в матче

    Флоренци увеличивает преимущество гостей

    Палоски отыгрывает один мяч ценой травмы

    Салах не реализует свой шанс

    Дайнелли сравнивает счет

    Фальке снова выводит "Рому" вперед

    Пепе красивым ударом приносит "Кьево" неожиданную ничью

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: twitter.com
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