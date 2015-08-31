Дряхлая «синьора». Главные события 2-го тура итальянской Серии А

<p><em>«Рома» побеждает «Ювентус», Карлос Бакка забивает первый гол на Апеннинах, у «Интера» появляется новый лидер. «Бомбардир» резюмирует основные новости второй недели чемпионата Италии .</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Плохая пародия боя за чемпионство</strong></span></p> <p>Как только лига объявила календарь на новый сезон, болельщики принялись радостно обводить в нем даты: почти каждый тур обещал свою мощную вывеску. Даже матч года − встреча чемпиона и его главного конкурента − выпадала уже на второй тур. Но на деле столь раннее свидание «Ромы» и «Ювентуса» только испортило все шоу. Вместо спора о том, кто лучше, зрителям предложили посмотреть, кто менее плох.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7937941" width="720"></iframe></p> <p>Даже со всеми своими проблемами «Роме» было тяжело угнаться за деградацией туринцев. Уход лидеров оказался куда серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Без зажигательного Видаля и гениального Пирло средняя линия «Юве» ведет себя как велосипед без руля: если и едет, то непонятно куда. За весь матч трио полузащитников и примкнувший к ним Паоло Дибала так и не смогли собраться в единую силу. Особенно странно вел себя Погба. От француза ждут, что тот станет новым лидером «старой синьоры», однако пока он явно к этому не готов. В новом статусе Погба испытывает некомфортное давление, теряется, а иногда начинает психовать. Хотя его можно понять. Не просто привыкнуть к мысли, что ты отказал «Челси» и «Барселоне» ради того, чтобы провести сезон рядом с Симоне Падоином и Стефано Стураро.</p> <p>Атака «Ювентуса» работала так слабо, что даже не воспользовалась экспериментальным составом защиты соперника. К Флоренци и Маноласу Руди Гарсия решил сразу добавить и дебютанта Диня, и опорника Де Росси. Получилось довольно неплохо, но лучше сделать вывод по матчу с более сильным соперником. На данный момент туринцы заслуженно лежат на дне таблицы. Два поражения в двух стартовых турах − худший результат в истории клуба за последние 87 лет.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Первая победа Синиши Михайловича в «Милане»</strong></span></p> <p>Поправка: первая не вообще, а первая в чемпионате − главном турнире "россонери" на этот сезон. Впрочем, радоваться фанаты могут трем очкам, но не игре своей команды. Оборона даже с более опытным Кристианом Сапатой не смогла обойтись без ошибок, а средняя линия выглядела совсем уж некреативно. Последний пункт − целиком вина Михайловича, решившего к де Йонгу и Бертолаччи добавить еще и Ночерино, чтобы совсем превратить центральную зону в суровый цех вместо творческой лаборатории. Удивил выход с первых минут на позицию плеймейкера испанца Сусо. Как удивил и тот факт, что он вообще находится в «Милане». Эксперимент с прагматичной полузащитой провалился, но, наверняка, будет повторен еще пару раз. Тем более что Карлос Бакка и Луис Адриано готовы вытаскивать некоторые матчи на индивидуальном мастерстве. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441003788_20150829_gaf_u56_1051.jpg" style="height:479px" /></p> <p>Большущий привет "россонери" передал Риккардо Сапонара. Не пригодившийся "Милану" футболист забил гол и показал, что достоин играть в красно-черной футболке больше, чем половина из тех, что носят ее сейчас. "Эмполи" в целом продемонстрировал качественный футбол, но для результата не хватало лишь класса.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Прорыв Йоветича</strong></span></p> <p>«Интер» вновь без блеска и нервно, но победил. И вновь свое слово в концовке сказал Стеван Йоветич, реализовавший пенальти на 89-й минуте. На этот раз он вышел в основе и, помимо победного гола, успел забить в первом тайме, протолкнув мяч в сетку с чутьем и упорством настоящего форварда. Удивительно, как здорово действует на него возвращение в Серию А и как быстро он вписался в схему Роберто Манчини. Из всех остальных новичков «Интера» так же удачно попал в команду пока только бразилец Миранда.</p> <p><span style="color:#FF8C00"> <strong>Депрессия «Лацио»</strong></span></p> <p>В прошлом сезоне "орлы" в долгом сражении выгрызли себе билет на Лигу чемпионов. Оказалось, все для того, чтобы получить три безответных мяча от "Байера" и остаться смотреть на БАТЭ и "Астану" в групповой стадии по телевизору. Руководство считает потерянные деньги, игроки грустят об упущенной мечте − с таким настроением лучше не ехать в Верону. Альберто Палоски и Вальтер Бирса подсказали товарищам, как надо пользоваться хандрой "Лацио". Благодаря прекрасной разнице мячей "летающие ослы" возглавили турнирную таблицу Серии А. Понятное дело, что это продлится ровно мгновение, поэтому поклонники "Кьево" (есть и такие) торопятся успеть распечатать ранговый лист на память. Через много лет будет, что показать внукам.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441005890_vetrinaeder1.jpg" style="height:362px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Как надо реагировать на вызов в сборную</strong></span></p> <p>Бразилец Эдер, принявший весной окончательное решение стать итальянцем, узнал о вызове в сборную Антонио Конте на матчи с Мальтой и Болгарией и решил отметить это самым лучшим из возможных способов – двумя мячами в гостевом матче с "Наполи". Это уже второй его дубль в двух стартовых турах. Не стоит удивляться, если увидите Эдера в стартовом составе "скуадра адзурры" − к началу сезона он безоговорочно лучший итальянский форвард планеты. </p> <p>В матче "Сампдория" - "Наполи" был еще один дубль, от Гонсало Игуаина. Но главным героем в составе неаполитанцев следует считать не его, а Лоренцо Инсинье. Коренной партенопеец был самым старательным игроком на поле. И самым невезучим. Из 12 ударов по воротам ни один не стал голевым. Для сравнения: Игуаину для двух голов хватило восемь ударов. Эдеру и вовсе четыре. </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная тура</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441007822_8SQ7m_bMAMM.jpg" style="height:500px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Результаты 2-го тура</strong></span></p> <p><a href="https:///online/84428" target="_blank"><strong>Болонья – Сассуоло – 0:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84432" target="_blank"><strong>Милан – Эмполи – 2:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84434" target="_blank"><strong>Рома – Ювентус – 2:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84436" target="_blank"><strong>Удинезе – Палермо – 0:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84435" target="_blank"><strong>Торино – Фиорентина – 3:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84441" target="_blank"><strong>Наполи – Сампдория – 2:2</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84431" target="_blank"><strong>Дженоа – Верона – 2:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84430" target="_blank"><strong>Кьево – Лацио – 4:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84429" target="_blank"><strong>Карпи – Интер – 1:2</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84427" target="_blank"><strong>Аталанта – Фрозиноне – 2:0</strong></a></p>