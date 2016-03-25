Рамос травмировался перед «Эль-Класико». Бердыев не возглавит «Спартак». Дайджест событий дня

Озил угодил в сферу интересов «Барселоны»

«Барселона» активно интересуется бывшим игроком «Реала», ныне выступающим в составе «Арсенала». Новая трансферная цель «Барсы» – Месут Озил. Однако при его продаже в «Арсенал» «сливочные» установили некоторые ограничения: в течение 48 часов с момента выставления игрока на трансфер именно «Реал» имеет приоритетное право на покупку. Кроме того, 33% суммы от следующей продажи мадридский клуб получит в том случае, если Озил будет продан более чем за 50 миллионов евро.

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Гилерме может покинуть «Локомотив» ради «Динамо» или «Спартака»

Вратарь сборной России и «Локомотива» Гилерме может перебраться в другой московский клуб по окончании сезона. Несмотря на действующий контракт, который закончится только через год, новоиспеченный россиянин собирается покинуть «Локо» в ближайшее трансферное окно. На данный момент в услугах Гилерме заинтересованы столичные «Динамо» и «Спартак».

Бердыев не станет тренером «Спартака»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков считает, что нынешний главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев не возглавит «Спартак» по окончании сезона. «Ростов» близок к тому, чтобы решить вопрос с финансированием на следующий год, а это было единственным условием Бердыева, чтобы остаться. И он остается. Вопреки слухам о договоренности со «Спартаком». Правда, теперь совершенно непонятно, что будет делать Федун, если Аленичев не финиширует в первой четверке», – написал Казаков у себя в колонке в «Спорт-Экспрессе».

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Терри достиг еще одной жизненной цели

Капитан «Челси» Джон Терри в свободное от тренировок время прыгнул с парашютом в Дубае, после чего сразу же рассказал об этом на своей странице в Instagram. «Огромный опыт и блестящий вид. Теперь можно поставить еще одну галочку в моем списке жизненных целей», – сообщил Терри.

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«МЮ» хочет усилиться Ибрагимовичем

«Манчестер Юнайтед» собирается подписать двухлетний контракт с форвардом «ПСЖ» Златаном Ибрагимовичем. Если шведский футболист примет это предложение, то будет зарабатывать примерно 12 миллионов фунтов в год. Напомним, что летом нынешнего года у Ибрагимовича закончится действие контракта с «ПСЖ», и нападающий с большей долей вероятности покинет этот клуб. В нынешнем сезоне швед провел за парижан во французском чемпионате 25 матчей, в которых забил 27 голов.

Рамос получил травму перед «Эль-Класико»

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос был заменен во время товарищеского матча против команды Италии из-за травмы поясницы. Повреждение оказалось настолько серьезным, что футболисту пришлось покинуть расположение национальной команды. Таким образом, Рамос будет восстанавливаться от травмы в клубе. Впрочем, пока неизвестно, сможет ли он принять участие в испанском «Эль-Класико», которое состоится 2 апреля.

Гарсия – один из кандидатов на пост тренера «Марселя»

Новым главным тренером тонущего в Лиге 1 «Марселя» может стать бывший наставник римской «Ромы» Руди Гарсия. В целом руководство французского клуба, который находится в своем чемпионате недалеко от зоны вылета, готово рассмотреть варианты и с приглашением иностранного специалиста. Что касается Гарсии, то он был уволен из «Ромы» минувшей зимой, после чего римляне пригласили Лучано Спаллетти. Ранее французский тренер работал в «Сент-Этьене», «Дижоне и «Ле Мане», но особенно запомнился в «Лилле» – эту команду он привел к победе в чемпионате и Кубке страны в 2011 году.

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Бекхэм зовет Роберто Карлоса поработать тренером своего клуба

Президент футбольного клуба «Майами» Дэвид Бекхэм планирует пригласить на пост главного тренера бывшего защитника «Реала» Роберто Карлоса, с которым англичанин выступал несколько сезонов в одной команде. На данный момент Карлос занят в индийском клубе «Дели Дайнамос», где работает играющим тренером. Еще одним кандидатом в списке Бекхэма был другой бывший партнер, только уже по «Манчестер Юнайтед» – Пол Скоулз, но тот отказался возглавить «Майами».