День, когда «Милан» остановился. Главные события 7-го тура итальянской Серии А

"Карпи" одержал первую победу, "Фиорентина" стала единоличным лидером чемпионата, а "Милану" надоело подниматься с колен. "Бомбардир" рецензирует все, что увидел новом туре чемпионата Италии.

Дно перерождения

"Это новый "Милан", он вернулся, он готов бороться за скудетто, жди нас, Лига чемпионов", − в августе фанаты "россонери" были так уверены в своем успехе, что могли сказать и не такое. Например, авансом объявить себя лучшим клубом мира и даже найти этому логическое объяснение. Трансферы Карлоса Бакки и Луиса Адриано затмили дырявую защиту, странный набор центральных полузащитников, почти полное отсутствие квалифицированных вингеров и сомнительного тайца, который пообещал помочь Берлускони все уладить. Нелепость всего сегодняшнего "Милана" лучше всего характеризует защитник Родриго Эли. Молодой игрок выходил в стартовом составе два раза. Первый закончился удалением, второй − автоголом.

Впрочем, неправильно списывать домашний разгром только на ужасную жизнь красно-черных. Само "Наполи" тоже смотрелось вдохновенно. Маурицио Сарри окончательно перешел на 4-3-3 и определился с набором главных исполнителей. Жаль, что туда не попал Мирко Вальдифиори, но у итальянца все еще впереди. "Летающие ослы" не проигрывают с 23 августа.

И Инсинье. Просто отдельный абзац восхищения Лоренцо Инсинье, который своей игрой заставляет радоваться и смахивать со щек довольные слезы, будто это мы с вами научили его таким фокусам.

Джокер

Летом Жервиньо должен был оказаться в одном из безликих клубов Ближнего Востока. С ним уже простилась пресса, и он улетел туда, где много нефти и мало забот. Но сделка неожиданно сорвалась. Причинами называют совершенно безумные условия ивуарийца, которые свели у ума даже всемогущих шейхов. Жервиньо все отрицал, но ему никто особо не поверил. До конца лета пристроить его в другое место не удалось (хотя особо никто не пытался), поэтому главные дреды Рима остались в огромной вингерской коллекции Руди Гарсии.

Но в матче с "Палермо" француз нашел ему неожиданное применение − единственного центрфорварда, за спиной которого спрятался Салах и смещавшийся с фланга Фальке. Получилось свежо и, в общем-то, забавно. Стоит попробовать еще пару раз.

Руди Гарсия под натиском слухов и призывов к увольнению наконец-то вспомнил, что умет экспериментировать. Так, место в полузащите после стольких мучений сзади получил Алессандро Флоренци и от радости сыграл еще лучше, чем раньше. Кстати, забавно, что в сборную Италии он отправится заявленным в качестве защитник.

"Карпи" > Карпин

Пока Валерий Карпин лениво раздает очки бедным и богатым, в "Карпи" бурлит жизнь. На неделе там случилась первая отставка сезона. За исторический выход в Серию А Фабрицио Кастори любили все, но 0 побед после шести туров совсем не то достижение, ради которого "бьянкоросси" туда поднимались. Теперь с "Карпи" будет работать Джузеппе Саннино.

Как это часто бывает, эффект нового тренера будит даже самый мертвый состав. Первая победа в Серии А в истории клуба помогла не только раскрепоститься, но и уйти из зоны вылета. Теперь на дне таблице все хорошо запуталось и стало совсем увлекательно. Как и должно быть.

"Карпи" − большие молодцы, но все-таки обидно, что их жертвой стало "Торино". Теперь даже неловко говорить о высоких перспективах "быков", которые у них от одного плохого матча, естественно, никуда не делись.

Фиолетовое настроение

11:1 − разница мячей в трех последних матчах "Фиорентины". Пока невозможно сказать, надолго ли хватить дыхания, но разбег флорентийцы взяли просто олимпийский. Даже двужильный "Интер" не выдержал такого темпа и еле унес из Генуи собственные ноги и одно очко. "Виола" в своей последней игре доминировала с неприличным усердием и выдала какую-то нереальную статистику. Бедная "Аталанта" была высосана до самых соков и брошена под ноги на произвол судьбы. Но таков футбол − сегодня ты, завтра тебя. Много чего пережившая "Фиорентина" знает об этом на собственном горьком опыте. Поэтому она имеет полное право сейчас греться на верху. Тем более, что никто не против.

Символическая сборная

Все результаты 7-го тура Серии А:

"Карпи" - "Торино" - 2:1

"Кьево" - "Верона" - 1:1

"Эмполи" - "Сассуоло" - 1:0

"Палермо" - "Рома" - 2:4

"Сампдория" - "Интер" - 1:1

"Удинезе" - "Дженоа" - 1:1

"Ювентус" - "Болонья" - 3:1

"Лацио" - "Фрозиноне" – 2:0

"Фиорентина" - "Аталанта" - 3:0

"Милан" - "Наполи" - 0:4