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  • «Анжи» - «Урал» - 1:1, ЦСКА - «Ростов» - 2:1, «Верона» - «Рома» - 1:1. Онлайн событий дня

«Анжи» - «Урал» - 1:1, ЦСКА - «Ростов» - 2:1, «Верона» - «Рома» - 1:1. Онлайн событий дня

<p><em>Продолжается 6-й тур РФПЛ. Стартует сезон в Италии. «Бомбардир» рассказывает читателям о главных событиях дня в режиме реального времени.</em></p> <p><strong>22:21 </strong>Заканчивается матч ничейным результатом. Спасибо, что весь сегодняшний день были с нами!</p> <p><strong>21:54 Леонардо уверенно реализует пенальти! Счет становится 1:1.</strong></p> <p><strong>21:15 Ерохин выводит "Урал" вперед!</strong></p> <p><strong>21:01 </strong>"Верона" и "Рома" завершили матч со счетом 1:1.</p> <p><strong>20:30 </strong>Друзья, перемещаемся в наш <a href="https:///online/80960" target="_blank">текстовый онлайн.</a> Встретимся здесь после матча!</p> <p><strong>20:27 </strong>Встреча молодежных команд "Анжи" и "Урала" завершилась со счетом 1:1.</p> <p><strong>20:18 Расстановки команд:</strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440264201_Сохраненное изображение 2015-8-22_20-22-53.879.jpg" style="height:453px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1440263881_Сохраненное изображение 2015-8-22_20-15-14.512.jpg" style="height:452px; width:350px" /></p> <p><strong>20:10 </strong>Формы на сегодняшний матч.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440263434_Сохраненное изображение 2015-8-22_20-5-11.258.jpg" style="height:302px; width:510px" /></p> <p><strong>20:05 Стал известен стартовый состав "Урала" на матч против "Анжи": </strong></p> <p><strong>Жевнов, Кулаков, Фонтанелло, Мартынович, Хозин, Емельянов, Асеведо, Ерохин, Манучарян, Подберезкин, Бурмистров. </strong></p> <p><strong>20:02 </strong>Статистика матча ЦСКА - "Ростов".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440262970_Стата матча.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong>19:57 </strong>А в матче "Верона" - "Рома" нули на табло после первого тайма.</p> <p><strong>19:51 </strong>Закончен матч.Футболисты ЦСКА одерживают еще одну победу! Теперь нужно сохранить такой настрой на Лигу чемпионов.</p> <p><strong>19:45 Очки уплывают из-под носа у "Ростова"! Мяч после удара Дзагоева попал в штангу, ударился о спину Джанаева и залетел в сетку. Везет армейцам! </strong></p> <p><strong>19:37 </strong>Чуть меньше часа остается до начала матча "Анжи" - "Урал". Состав "Анжи" уже известен:</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440261472_Сохраненное изображение 2015-8-22_19-36-57.413.jpg" style="height:174px; width:520px" /></p> <p><strong>19:25 Сработала замена! Понтус Вернблум выводит Ахмеда Мусу к воротам и нигериец сравнивает счет!</strong></p> <p><strong>19:23 </strong>Интересную замену делает Леонид Слуцкий. Вернблум выходит на поле вместо Тошича. Неужели швед спасет для армейцев матч?</p> <p><strong>19:20 </strong>Отметим еще одного человека, не имеющего никакого отношения к матчу ЦСКА - "Ростов". Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез сегодня забил свой четвертый гол на старте сезона АПЛ. Топ-клубы скоро начнут выстраиваться в очередь за этим талантом!</p> <p><strong>19:13 Сослан Джанаев творит что-то невероятное. "Ростов" продолжает держаться. </strong></p> <p><strong>19:11 </strong>"Милан" сегодня не играет, но мы не можем пройти мимо этого. Лидеру команды Джакомо Бонавентуре исполнилось 26 лет!</p> <p><strong>19:01 А "Борнмут", ребята, "Борнмут"! Есть первая победа в АПЛ в истории клуба! В сумасшедшем матче с "Вест Хэмом" команда вырвала победу со счетом 4:3!</strong></p> <p><strong>18:59 </strong><a href="https:///online/84420" target="_blank">Видеотрансляция</a> матча "Верона" - "Рома" у нас на сайте.</p> <p><strong>18:54 </strong>Статистика после первого тайма.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440258908_Статистика.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong>18:50 </strong>В матче ЦСКА - "Ростов" перерыв. Свежее выглядят ростовчане, которые заслуженно ведут в счете.</p> <p><strong>18:47 </strong>Вы нашу азбуку читали? Если нет, то быстрее приступайте. Лучше быть в курсе всех событий еще до старта сезона!</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439833" target="_blank">Серия от А до Я. Азбука нового сезона чемпионата Италии</a></p> <p><strong>18:40 Стартовый состав "Ромы" на матч с "Вероной":</strong></p> <p><strong>Щенсны, Флоренци, Манолас, Кастан, Торосидис, Пьянич, Де Росси, Наингголан, Салах, Джеко, Жервиньо.</strong></p> <p><strong>18:37 </strong>Новичку "Сток Сити" Джердану Шакири понадобилось всего 11 минут, чтобы сделать первую голевую передачу. Похоже, "Интер" действительно отпустил крутого футболиста. </p> <p><strong>18:30 </strong>Через полчаса свой матч против "Вероны" начнет "Рома". "Волки" здорово укрепились в летнее трансферное окно, подписав Джеко, Салаха и Щенсны. Подопечные Руди Гарсии всерьез хотят навязать борьбу "Ювентусу". Получится это у них? Мы считаем, что нет!</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439889" target="_blank">Любимые грабли. Почему «Рома» снова ничего не выиграет</a></p> <p><strong>18:22 Вырывает "Бавария" победу! Левандовски отличился! К слову, вчера у Роберта был день рождения! </strong></p> <p><strong>18:18 </strong>Несколько минут осталось продержаться "Хоффенхайму". Пока сохраняется ничейный счет.</p> <p><strong>18:13 </strong>А первая победа в АПЛ в истории "Борнмута" может и не состояться! Сравнивает счет "Вест Хэм"!</p> <p><strong>18:10 Неожиданный поворот! Сердар Азмун открывает счет в матче ЦСКА - "Ростов". Вот вам и ротация, Леонид Викторович!</strong></p> <p><strong>18:05 И снова что-то невообразимое творится в матче "Хоффенхайм" - "Бавария"! Боатенг умудрился получить две желтые карточки, удалиться и привезти пенальти. К мячу подошел Полански, но Нойер при помощи стойки ворот парировал удар! Страсти накаляются! </strong></p> <p><strong>17:59 </strong>Пришла пора перемещаться в наш <a href="https:///online/80954" target="_blank">текстовый онлайн</a> матча ЦСКА - "Ростов".</p> <p><strong>17:54 </strong>А "Хоффенхайм" все еще продолжает держаться. Атакует "Бавария" всеми силами, но не может пробить Оливера Бауманна!</p> <p><strong>17:52 </strong>Матч молодежных команд ЦСКА и "Ростова" завершился со счетом 2:2.</p> <p><strong>17:47 </strong>Вдохновляющее видео от официального канала ЦСКА.</p> <p><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jhwWGI3F0yM" width="560"></iframe></p> <p><strong>17:43 </strong>Небольшая интересная вставочка. Там "Борнмут" выигрывает к 40-й минуте у "Вест Хэма" со счетом 2:0. Команда делает весомую заявку на первую в своей истории победу в АПЛ!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440254583_Сохраненное изображение 2015-8-22_17-40-24.319.jpg" style="height:89px; width:515px" /></p> <p><strong>17:35 </strong>Расстановки команд.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440254155_ЦСКАА.jpg" style="height:452px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1440254172_Ростов.jpg" style="height:451px; width:350px" /></p> <p><strong>17:27 </strong>Немного занимательных фактов. "Ростов" не выигрывал в гостевых матчах с ЦСКА с 2009 года.</p> <p><strong>17:22 </strong>Любопытный первый тайм получился в матче "Хоффенхайм" - "Баварии". Счет пока ничейный. Дальше будет только интереснее!</p> <p><strong>17:16 Стартовый состав "Ростова": </strong></p> <p><strong>Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Сесар Навас, Маргасов, Калачев, Канга, Гацкан, Могилевец, Бухаров, Азмун.</strong></p> <p><strong>17:14 Сравнивает счет "Бавария! Томас Мюллер отличился.</strong></p> <p><strong>17:10 </strong>Вернемся ненадолго к матчу "Спартака". Посмотрите на второй гол Промеса! Герус явно сплоховал.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7921266" width="720"></iframe></p> <p><strong>17:05 </strong>Вы же знаете, что ЦСКА отдал Страндберга в аренду в "Урал"? В нашей <a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">таблице летних трансферов РФПЛ</a> можно найти еще много всего интересного.</p> <p><strong>16:58 Игнашевич в запасе. ВЕРНБЛУМ в запасе! Стартовый состав ЦСКА на игру с "Ростовом": </strong></p> <p><strong>Акинфеев, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Натхо, Дзагоев, Тошич, Ерeменко, Муса, Думбия.</strong></p> <p><strong>16:55 </strong>"Спартак" берет важные три очка в Перми. Отлично смотрелись гости, среди которых особенно выделялся Промес. Чудесные голы голландца снова спасают москвичей от больших бед!</p> <p><strong>16:40 Януш Гол отыгрывает один мяч! А вдруг "Амкар" спасется?</strong></p> <p><strong>16:39 </strong>"Манчестер Юнайтед" заканчивает игру с "Ньюкаслом" нулями на табло. Неудачно играли хозяева в завершающей стадии атаки. Переключаемся на "Баварию"! Там реально интересно.</p> <p><strong>16:35 А "Хоффенхайм" вышел вперед в матче с "Баварией" уже на 8-й секунде! Вы такое когда-нибудь видели??? Кевин Фолланд отличился! </strong></p> <p><strong>16:34 Вот так сегодня колотит Промес!</strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7921259" width="720"></iframe></p> <p><strong>16:31 ПРОМЕС оформляет дубль! Остановите этого парня уже! </strong></p> <p><strong>16:30 </strong>Друзья, перемещаемся в наш зажигательный <a href="https:///online/83183" target="_blank">текстовый онлайн</a> матча "Хоффенхайм" - "Бавария"!</p> <p><strong>16:26 ГОЛИЩЕ от Промеса! Снимает практически все вопросы о победителе матча голландец.</strong></p> <p><strong>16:25 </strong>"Манчестер Юнайтед" атакует много, но пока не может распечатать Тима Крула. Уверенно играет голландский кипер "Ньюкасла".</p> <p><strong>16:15 </strong>А вы вообще знаете нынешнее состояние "Баварии" и "Хоффенхайма"? Почитайте наш по-прежнему актуальный анонс Бундеслиги. Расширение кругозора обеспечено!</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=438852" target="_blank">Тяните билет. Ищем правильные ответы на главные вопросы нового сезона Бундеслиги</a></p> <p><strong>16:10 </strong>Расстановки "Хоффенхайма" и "Баварии".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440249113_Хоффенхайм.jpg" style="height:439px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1440249128_Сохраненное изображение 2015-8-22_16-11-7.433.jpg" style="height:439px; width:350px" /></p> <p><strong>15:58 Состав "Хоффенхайма":</strong></p> <p><strong>Бауманн, Кадержабек, Ким, Шер, Зуле, Швеглер, Шмид, Цубер, Полански, Фолланд, Кураньи. </strong></p> <p><strong>15:55 Гол Юры Мовсисяна. </strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7921164" width="720"></iframe></p> <p><strong>15:54 </strong>Вязкий первый тайм в матче "Амкар" - "Спартак" завершен. Счет 1:0 в пользу москвичей.</p> <p><strong>15:46 </strong>Еще один интересный факт! Свой последний гол в Бундеслиге Кевин Кураньи забил в ворота "Баварии", а Артуро Видаль - "Хоффенхайму". Забьют ли эти игроки сегодня?</p> <p><strong>15:41 Стал известен стартовый состав "Баварии":</strong></p> <p><strong>Нойер, Бенатиа, Алаба, Боатенг, Алонсо, Роббен, Коста, Гeтце, Лам, Видаль, Мюллер.</strong></p> <p><strong>15:39 </strong>"Бавария" забила в ворота "Хоффенхайма" в Бундеслиге 34 мяча. Неплохой показатель, согласитесь!</p> <p><strong>15:33 </strong>В Манчестере первый тайм завершился. Пока на табло довольно скучные нули.</p> <p><strong>15:30 </strong>С 28 октября 2012 года "Бавария" не проигрывает в первом круге Бундеслиги. Такая беспроигрышная серия составляет уже 43 матча, вместившие в себя 35 побед.</p> <p><strong>15:23 А "Спартак" открывает счет! Юра Мовсисян отличился.</strong></p> <p><strong>15:22 </strong>Перспективы "Хоффенхайма" в сегодняшнем матче туманны. Команда еще ни разу не выигрывала у "Баварии" в Бундеслиге! Мюнхенцы одержали десять побед и четыре встречи свели к ничейному результату.</p> <p><strong>15:00 </strong>Ребята, перемещаемся в <a href="https:///online/80961" target="_blank">текстовый онлайн</a> матча "Амкар" - "Спартак".</p> <p><strong>14:52 </strong>Расстановки "Спартака" и "Амкара":</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440244394_Сохраненное изображение 2015-8-22_14-43-6.119.jpg" style="height:446px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1440244412_Сохраненное изображение 2015-8-22_14-46-22.641.jpg" style="height:445px; width:350px" /></p> <p><strong>14:48 </strong>Молодежка "Спартака" вчера выиграла у "Амкара" со счетом 3:2. Голы крутые, честно!</p> <p><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AAgfcDVERXs" width="560"></iframe></p> <p><strong>14:45 </strong>Болельщиков "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" просим проследовать в наш <a href="https:///online/80148" target="_blank">текстовый онлайн</a>.</p> <p><strong>14:35 </strong>Расстановки "Манчестера" и "Ньюкасла":</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440243358_Сохраненное изображение 2015-8-22_14-29-43.860.jpg" style="height:431px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1440243376_Сохраненное изображение 2015-8-22_14-34-37.128.jpg" style="height:430px; width:345px" /></p> <p><strong>14:30 </strong>Ребят, а какие вообще ваши прогнозы на матчи 6-го тура РФПЛ? Мы вот свои уже <a href="https:///articles/?id=439741" target="_blank">дали</a>.</p> <p><strong>14:24 </strong>Вы же заметили, что из нашей страны в спешном порядке бегут легионеры? "Штуттгарт" заинтересован в подписании Дугласа и Боккетти. А у нас даже есть материал о том, какие иностранцы скоро покинут Премьер-лигу.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439565" target="_blank">Лимитное отключение. 7 легионеров, которые скоро уедут из России</a></p> <p><strong>14:18 Стартовый состав "Амкара":</strong></p> <p><strong>Герус, Бутко, Белоруков, Зайцев, Арзуманян, Джикия, Пеев, Гол, Огуде, Идову, Прудников. </strong></p> <p><strong>14:16 </strong>Вот в такой форме сегодня сыграет "Спартак".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440242197_Сохраненное изображение 2015-8-22_14-15-47.678.jpg" style="height:345px; width:520px" /></p> <p><strong>14:13 </strong>Ненадолго забудем об Англии и перенесемся в родной чемпионат. Тут уже стартовый состав "Спартака" на матч с "Амкаром" известен:</p> <p><strong>Ребров, К. Комбаров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Попов, Промес, Мовсисян, Зе Луиш</strong></p> <p><strong>14:06 </strong>Говорят, "Манчестер Юнайтед" хочет купить Неймара. Но пока это только слухи, вряд ли являющиеся правдой. Расстроились? Да ладно вам. "МЮ" уже неплохо укрепился.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></p> <p><strong>14:00 Стартовый состав "Ньюкасла":</strong></p> <p><strong>Крул, Мбемба, Колочини, Тэйлор, Айдара, Анита, Колбэк, Перес, Вейналдум, Обертан, Митрович. </strong></p> <p><strong>13:55</strong> Давид Де Хеа снова не попал в заявку. Если вы еще не отошли от шока, почитайте текст про тренера "Ньюкасла", который тоже очень любит вратарей. Только английских.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=438350" target="_blank">«Такого ужасного тренера сборная Англии не знала». Чего стоило Стиву Макларену возвращение в АПЛ </a></p> <p><strong>13:47 Стартовый состав "Манчестер Юнайтед"</strong> <strong>уже известен:</strong></p> <p><strong>Ромеро, Дармиан, Смоллинг, Блинд, Шоу, Шнайдерлин, Швайнштайгер, Мата, Янузай, Депай, Руни. </strong></p> <p><strong>13:43 </strong>Игроки "Манчестера" уже приехали на стадион.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440240127_Сохраненное изображение 2015-8-22_13-40-54.980.jpg" style="height:342px; width:520px" /></p> <p><strong>13:40 </strong>"Манчестер Юнайтед" начал сезон с двух неоднозначных побед. Результат у команды есть, а вот игра пока вызывает серьезные вопросы. Но и у "Ньюкасла" дела совсем не лучше. Команда Стива Макларена смогла набрать на старте сезона лишь одно очко. Смогут ли "сороки" дать "красным дьяволам" бой?</p> <p><strong>13:30 </strong>Привет, друзья! Давайте вместе следить за событиями футбольной субботы. Здесь будут появляться самые интересные новости, крутое чтиво, мнения. Не стесняйтесь общаться в комментариях и обсуждать происходящее на футбольных полях!</p>

Россия. Премьер-лига Россия Верона Рома ЦСКА Ростов Акинфеев Игорь Тони Лука Джеко Эдин Тотти Франческо Думбия Сейду Бердыев Курбан Гарсия Руди
Комментарии (16)
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rash1959
1440251303
ПРОМЧИК МОЛОДЦА, СПАСИБО.
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ФК Зенит
1440252739
какая-то хрень этот онлайн событий дня
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3ton
1440258336
Ростов
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cканер
1440258794
победы Ростову!начались отмазки про Спортинг))
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Зенит 2015
1440259647
Коненегр сам подставился под фол. Нужно было ему красную дать, а не штрафной в ворота Ростова назначать. Ну хотя бы жёлтую.
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морозз
1440260678
Муса забил, этого следовало ожидать!
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Зенит 2015
1440262072
Везёт баранам и коням. Джанаев сам себе гол забил. И когда из России всех африканцев домой отправят? В гейропе уже африканцы надоели. Пора и нам от тех немногих тоже избавляться.
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Strig
1440262545
У судьишки "папенькинова" сынка явно гомосексуальные способности
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cканер
1440262746
Ростов сам виноват,сев во 2м тайме в глухую оборону.с Цска от обороны играть нельзя,Спортинг это показал!
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Диктор
1440276096
Очередной позор ЦСКА-когда же вы научитесь честно выигрывать?
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