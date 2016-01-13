«Рома» уволила Гарсию. Дель Боске уйдет из сборной Испании. Дайджест событий дня

Гарсия официально уволен с поста наставника "Ромы"

"Рома" официально объявила о расторжении контракта с главным тренером Руди Гарсией. Клуб также покинули Фредерик Бомпар и Клод Фишо. Гарсия дважды выигрывал с "Ромой" серебряные медали Серии А, но в этом сезоне "волки" пока занимают пятое место. СМИ чаще всего сватают на пост нового наставника клуба экс-тренера "Зенита" Лучано Спаллетти.

Мондрагон госпитализирован после попытки самоубийства

Бывший голкипер сборной Колумбии Фарид Мондрагон был доставлен в больницу после попытки самоубийства, сообщает AFP. 44-летний экс-вратарь "Галатасарая" и "Кельна" выпил смертельно опасную дозу антидепрессантов, но его успели вовремя доставить к врачам. Перед инцидентом он оставил сообщение в Instagram: "Только я могу быть судьей своей жизни. Я устал от ощущения беззащитности".

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 40 миллионов за 16-летнего итальянца

"Манчестер Юнайтед" готовит настоящую трансферную "бомбу". Как сообщает источник, "красные дьяволы" намерены заплатить 40 миллионов евро за 16-летнего голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумма. Руководство "манкунианцев" рассматривает кандидатуру талантливого итальянца на случай ухода своего основного вратаря испанца Давида де Хеа. Несмотря на столь юный возраст, Доннарумма является основным голкипером миланского клуба. В нынешнем сезоне он сыграл в 11-ти матчах Серии А, пропустив в них девять голов.

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"Порту" не оставляет надежд вернуть Виллаш-Боаша

"Порту" по прежнему хочет вернуть в команду специалиста Андре Виллаш-Боаша, который ныне работает с петербургским "Зенитом". Как сообщает источник, "драконы" согласились выплатить российскому клубу 2 миллиона евро за досрочное расторжение контракта с португальцем. Отметим, что нынешний контракт Виллаш-Боаша с "Зенитом" истекает ближайшим летом. Напомним, что 8 января должность главного тренера в "Порту" стала вакантной, так как в отставку был отправлен Хулен Лопетеги.

Дель Боске покинет сборную Испании после ЧЕ-2016

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске принял окончательное решение покинуть свой нынешний пост после чемпионата Европы 2016 года. "Я не вижу себя у руля национальной команды на чемпионате мира в России. Однако до турнира есть достаточно времени для того, чтобы естественным образом найти мне замену. А федерацию футбола Испании я не покину никогда. Моя семья одобряет любое решение, которое я приму", — заявил дель Боске. Напомним, что под руководством именитого наставника сборная Испании выиграла чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы в 2012 году.

Вагнер стал игроком "Монако"

Нападающий Вагнер Лав официально стал футболистом "Монако". Сообщается, что стороны поставили подписи под контрактом, рассчитанным до 2017 года. Ранее появлялась информация о том ,что "Коринтианс" получит за своего игрока один миллион евро. В своем новом клубе Вагнер Лав будет выступать под девятым номером.

"Спартак" включился в борьбу за Гуарина

Московский "Спартак" проявил интерес к полузащитнику "Интера" Фреди Гуарину. Отметим, что это уже второй российский клуб, заинтересованный в приобретении колумбийского хавбека. Ранее о желании подписать Гуарина заявили в "Зените". В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Гуарин сыграл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Алмейда покинул "Анжи"

"Анжи" и нападающий Угу Алмейда расторгли контракт по обоюдному согласию. 31-летний португалец перешел в "Анжи" летом прошлого года, подписав двухлетний контракт. Алмейда провел за махачкалинский клуб 12 матчей в Премьер-лиге и забил 2 мяча.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Этот сезон станет последним в игровой карьере Клозе

Нападающий "Лацио" Мирослав Клозе намерен завершить карьеру футболиста после нынешнего сезона. Сообщается, что Клозе перейдет на тренерскую работу в одну из юношеских сборных Германии. Ранее появлялась информация о том, что к игроку проявляют интерес "Лос-Анджелес Гэлакси", "Нью-Йорк Рэд Буллз" и "Чикаго Файр". В нынешнем сезоне Клозе сыграл за "Лацио" в 12 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.