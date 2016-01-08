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    Лопетеги уволен из «Порту»

    "Порту" уволил своего главного тренера Хулена Лопетеги.

    Сообщается, что решение о расставании с испанским специалистом руководство "Порту" приняло после ничьей в матче 16-го тура Примейры против "Риу Аве" (1:1), которая вызвала ярость у болельщиков клуба на фоне поражения от "Спортинга" (0:2) в 15-м туре.

    Лопетеги возглавил португальцев в прошлом сезоне, и под его руководством клуб не выиграл ни одного трофея. В сезоне нынешнем "Порту" не сумел выйти из группы в Лиге чемпионов, пропустив вперед "Челси" и киевское "Динамо", а в чемпионате занимает второе место и отстает от "Спортинга" на четыре балла.

    Источник: AS

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    08.01.2016 00:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 января 2016, 00:44

      Боаш летом придет

      2
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      ...
      Рейтинг: +22

      mlkritskiy > Asbjorn 11 января 2016, 16:43

      Скорее всего! За ЛЧ трудно сказать, вполне 2 место в группе должны были занимать. Динамовцам очень повезло. А за 1 проигрыш в чемпионате строго-строго. Реал напоминают. Частая смена тренеров в команде к большому результату не приведет. Может разве что, в команде есть Криштиану и придет Анчелотти.

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