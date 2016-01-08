Лопетеги уволен из «Порту»

"Порту" уволил своего главного тренера Хулена Лопетеги.

Сообщается, что решение о расставании с испанским специалистом руководство "Порту" приняло после ничьей в матче 16-го тура Примейры против "Риу Аве" (1:1), которая вызвала ярость у болельщиков клуба на фоне поражения от "Спортинга" (0:2) в 15-м туре.

Лопетеги возглавил португальцев в прошлом сезоне, и под его руководством клуб не выиграл ни одного трофея. В сезоне нынешнем "Порту" не сумел выйти из группы в Лиге чемпионов, пропустив вперед "Челси" и киевское "Динамо", а в чемпионате занимает второе место и отстает от "Спортинга" на четыре балла.