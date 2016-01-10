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    Контракт Вагнер Лава с «Монако» будет рассчитан на полтора года

    Вице-президент "Монако" Вадим Васильев поделился некоторыми подробностями трансфера из "Коринтианса" экс-нападающего ЦСКА Вагнер Лава.

    "Приезд Вагнер Лава ожидается в ближайшие дни. Надеюсь, сделка скоро будет оформлена. Это будет полноценный трансфер с контрактом на полтора года", – сказал Васильев.

    Известно также, что французский клуб заплатит за игрока один миллион евро. Сам Вагнер получит выгодный контракт.

    В составе "Коринтианса" форвард провел 50 матчей, в которых забил 16 мячей.

    Источник: ФК «Монако»

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    10.01.2016 10:49
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 15:29

      Напрасно выброшенные деньги, ага.

      -3
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