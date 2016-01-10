Контракт Вагнер Лава с «Монако» будет рассчитан на полтора года

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев поделился некоторыми подробностями трансфера из "Коринтианса" экс-нападающего ЦСКА Вагнер Лава.

"Приезд Вагнер Лава ожидается в ближайшие дни. Надеюсь, сделка скоро будет оформлена. Это будет полноценный трансфер с контрактом на полтора года", – сказал Васильев.

Известно также, что французский клуб заплатит за игрока один миллион евро. Сам Вагнер получит выгодный контракт.

В составе "Коринтианса" форвард провел 50 матчей, в которых забил 16 мячей.