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    Клозе ждут в МЛС

    Большой интерес к опытному форварду "Лацио" Мирославу Клозе проявляют в американской лиге МЛС. Речь идет о клубах "Лос-Анджелес Гэлакси", "Нью-Йорк Рэд Буллз" и "Чикаго Файр". 37-летний футболист имеет действующий контракт с итальянским клубом, который рассчитан до конца текущего сезона, а с января 2016 года он может официально вести переговоры с другими клубами.

    Отметим, что Клозе играет за римский клуб с 2011 года. За это время он провел в общей сложности 147 матчей, забив в них 55 голов. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    12.11.2015 06:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 11:45

      давно пора

      0
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      Рейтинг: +9

      tynchy 12 ноября 2015, 07:18

      Вы уже совсем начали гнать, какой там 27?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +287

      vane4ek 12 ноября 2015, 06:36

      Какой нах 27-летний ??? Клозе 37 лет!) Исправьте ошибку!)

      -1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz > vane4ek 12 ноября 2015, 07:58

      Это бомбардир брат

      -1
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