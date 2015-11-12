Клозе ждут в МЛС

Большой интерес к опытному форварду "Лацио" Мирославу Клозе проявляют в американской лиге МЛС. Речь идет о клубах "Лос-Анджелес Гэлакси", "Нью-Йорк Рэд Буллз" и "Чикаго Файр". 37-летний футболист имеет действующий контракт с итальянским клубом, который рассчитан до конца текущего сезона, а с января 2016 года он может официально вести переговоры с другими клубами.

Отметим, что Клозе играет за римский клуб с 2011 года. За это время он провел в общей сложности 147 матчей, забив в них 55 голов. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.