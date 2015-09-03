Дмитрий Шнякин: «Однажды чуть было не поставили комментировать спортивное расставление стаканчиков»

Самый стильный комментатор "НТВ-Плюс" Дмитрий Шнякин рассказал в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" о советах Василия Уткина, гениальности Константина Генича, страшных заданиях на конкурсе комментаторов, любви к Серии А и о том, как включить слово "судмедэксперт" в свою трансляцию футбольного матча.

О конкурсе, Италии и мужиках

- Вы попали на "НТВ-Плюс" по конкурсу комментаторов. Почему решили в нем участвовать? Случайно или ждали его долго?

- За несколько лет до этого конкурса комментаторов был еще один. Я тогда не работал ни на "Евроспорте", ни на радио, особого опыта не было. Так что кое-как записал то, что нужно было. Был этой записью вроде доволен. Очень долго ждал результатов первого раунда, но, как оказалось, по техническим причинам моя запись не дошла. Дико расстроился. По сути, даже шанса не получил. Но держал в голове, что через какое-то время, может, будет еще один конкурс и надо будет этой возможностью воспользоваться.

После этого я уже на втором курсе успел попасть на "Евроспорт". Комментировал и писал для сайта. Плюс на радио работал – "Финам FM". Так получилось, что на этом радио было сокращение службы информации, и я под него попал. При этом дали отступные, на которые я свинтил в отпуск. Но перед самим отпуском увидел, что объявляется следующий конкурс комментаторов. Понял, что нужно еще раз попробовать: что тогда, что сейчас все дороги в спортивной журналистике ведут на "Плюс", это вершина в нашем спортивном телевидении.

И вот я возвращаюсь после отпуска, абсолютно весь расхоложенный, и вдруг понимаю, что сегодня последний день подачи заявок. У меня паника, уже не было времени записать какое-то аудио. И я совершенно случайно нахожу на торренте свой матч, который комментировал на "Евроспорте". По-моему, чемпионат Европы по футзалу, Азербайджан – Чехия. Вариантов не было, я отослал этот матч. И его просмотрел Черданцев, кстати. Он оставил короткое резюме: "Разбирается". Плюс ему понравился оригинальный выбор: почему-то футзал, почему-то Азербайджан с Чехией. Хотя то была безысходность. Так я и попал на конкурс.

- А сам конкурс, его "очная" часть из каких этапов состоял?

- Потом просили еще раз что-то отослать, прокомментировать. Отбирали небольшую группу из семи-восьми сотен человек. И только затем обладателей лучших записей пригласили в телецентр. Здесь уже нужно было озвучивать обзоры Лиги чемпионов, которые выходили в эфир "НТВ-Плюс". Зрители могли голосовать за наиболее понравившиеся по телефону. Те, кто прошли дальше, встречались с комментаторами в неформальной обстановке. Это была такая некоторая проверка на вшивость. Комментаторы вели себя в ресторане вольготно, а мы были в напряжении. За нами наблюдали: как мы себя поведем в коллективе, не зажимаемся ли.

После этого испытания нас осталось семеро. Была студия, в которой мы должны были с Тимуром Журавелем обсуждать еврокубковые матчи наших команд. Проверялся наш универсализм, умение быть многостаночниками: не только комментарий, но и работа в студии, свободная студийная речь, в кадре нужно было уметь работать.

Отобрались четыре человека - и они в финале участвовали. Нам дали довольно оригинальное задание: нужно было экстренно буквально забежать в комментаторскую, там тебе включали матч, мол, ты страхуешь опоздавшего коллегу. И начинаешь с ходу, с листа комментировать. Как сейчас помню, у меня был матч "Милан" - "Рома", который накануне был сыгран. А потом совершенно неожиданно по ходу этого матча будто бы перебивался сигнал и шла трансляция другой игры, из немецкой Бундеслиги. Все смотрели, как ты отреагируешь, как ты соберешься в ответственный момент. Я стал в итоге вторым, победил Эльвин Керимов.

- Получается, вам повезло с матчем, ведь вы специализируетесь на Италии. Или ею вы стали интересоваться после конкурса?

- Да нет, то, что выпало в финальном раунде, вообще не имеет значения – хоть Италия, хоть Россия, хоть Бразилия попадется. Здесь проверка была на то, как ты владеешь речью и собой, будешь ли нервничать. А Италия… Меня часто спрашивают, почему мне нравится итальянский чемпионат. Да потому что я рос в девяностых! И тогда самым популярным, богатым, роскошным был как раз итальянский чемпионат. Плюс ко всему у меня украинские корни, я летом всегда приезжал в бабушке. Ну а после того, как Андрей Шевченко перешел в "Милан", по всей Украине только и разговоров было о герое нации. Конечно, я пропитался этой атмосферой.

Как ни крути, все главные звезды тогда играли в чемпионате Италии, они очаровывали. В том числе и на чемпионате мира 1998 года - моем, наверное, первом полноценном турнире в качестве зрителя. Я болел в том числе за сборную Италии. Может, меня за блаженного дурачка посчитают, но мне так же кажется, что по неким деталям атмосферы, антуража (для кого-то даже инфраструктурно убогого) Италия очень похожа на Россию. По каким-то эмоциональным завязкам, связанным с футболом. Просто в Италии еще и уровень игры чуть выше. Может, даже и не чуть.

- Сейчас, я думаю, справедливо говорить о некотором упадке интереса к чемпионату Италии в нашей стране. Почему?

- Я бы не сказал, что есть какой-то упадок. Просто у новой волны болельщиков, в частности у интернет-болельщиков, молодежи, Италия не вызывает бурного интереса. И это логично: в середине нулевых тот же "Милан" задавал тон, брал Лигу чемпионов. Кстати, возможно, именно поэтому у "Милана" и по сей день такая большая группа болельщиков.

Тут очень простая, очевидная зависимость: деньги – результаты – популярность. Как только итальянские клубы перестали ярко себя проявлять в еврокубках, сразу интерес к ним упал. Здесь ничего нового я не скажу.

- Сами вы бывали в Италии на футболе?

- В Италии был на "Олимпико", на матче "Рома" - "Фиорентина" с другом Димой Жичкиным. Причем очень смешно было, что мы гуляли по Риму, зная, что вечером в районе семи-восьми часов будет этот матч. Собирались прийти на "Олимпико" пораньше, чтобы купить билеты. Но совершенно неожиданно мы прошли мимо бара, у которого была выставлена доска с надписью мелом: "в нашем баре трансляция матча в 17:00". Мы пересматриваемся и понимаем, что по привычке ориентировались на московское время начала матча. ошарашенным видом быстро поймали такси, поехали на "Олимпико", понимая, что совсем немного осталось до начала игры.

И поездка сама была смешной. Нам нужно было добраться как можно быстрее, мы подгоняли таксиста, но он при этом еле плелся. Нарочито. И при этом выбрал, как нам показалось, судя по карте, не самый быстрый маршрут. Мы не могли понять, зачем он это сделал, почему мы сейчас в пробках. Но в конце поездки Дима обращает мое внимание на брелок от ключей автомобиля, торчащий у руля. А там логотип "Лацио". Этот таксист-"лациале" прекрасно понимал, что мы едем на матч "Ромы", специально вставлял нам в палки колеса. Дело принципа.

- Какое у вас было первое впечатление о комментаторах "НТВ-Плюс"? Например, я, когда впервые попал в комнату "8-16", удивился, что комментаторы легко могут позволить себе ругань, мат. А у вас были стереотипы, которые "сломались"?

- Нет, абсолютно никаких стереотипов. Я прекрасно представлял, что прихожу в коллектив нормальных мужиков, которые вообще-то занимаются спортом. А спорт испокон веков всегда был связан с гиперэмоциями, которые иногда иначе, как руганью, не выразишь. Я и сам помногу ругаюсь, когда смотрю футбол.

Поэтому никаких стереотипов, все было на удивление душевно, по-доброму, хотя я сразу понял, что здесь нужно держать ухо в остро, быть готовым к многократным подколам. Это особая проверка 16-ой комнаты (номер комнаты в телецентре "Останкино", которую занимает футбольная редакция "НТВ-Плюс" - прим. автора). Если ты ее не пройдешь, забьешься в уголок подальше от шуток, которые действительно не более, чем шутки, то ты вряд ли в этом коллективе приживешься. А мне наоборот такая атмосфера близка, потому что у меня прошлое спортсмена, я был в борцовском коллективе и прекрасно знаю законы таких банд.



"Твое движение – мой ум"

- Давно вы играете в любительской футбольной команде?

- Ну футбол – это с детства. Я, кстати, очень благодарен своим друзьям-футболистам, которые вовлекли меня в футбол. Именно они меня заразили этим "вирусом". К сожалению, никто из близких друзей не дорос до статуса большого футбола. Хотя вот один мой давнишний друг Андрей Моисеенков играл в дубле "Москвы", кстати, при Леониде Слуцком. Слуцкий его даже капитаном молодежки сделал, и при Слуцком же он дебютировал в большом футболе. Андрей мне всегда рассказывал истории о Слуцком, о партнерах, например, о Семаке, Кириченко. О тактике, о футболе изнутри. Это меня все время подпитывало, увеличивало тягу.

А то, что играю… Да, играю в любительский футбол постоянно, иногда даже в одних командах с профессионалами. Ничего необычного, в ЛФЛ 4300 команд, 20 тысяч человек по всей Москве играет в лиге. Здесь я ничем не выделяюсь.

- Ваш коллега Константин Генич – бывший профессиональный футболист. Играли когда-нибудь с ним или против него?

- Тут есть смешная история. Году в 2006 Костя только пришел на "НТВ-Плюс", а я в то время работал для сайта журнала "Мировой футбол". И на одном корпоративном турнире играл за этот журнал как раз против "НТВ-Плюс". Как сейчас помню, забил в самом начале головой Мише Мельникову, он на воротах стоял. Мы, естественно, сразу сели в бункер, "Плюс" атаковал, а Генич там всей игрой рулил. В общем, пытались выключить его из игры, пару раз я сыграл очень жестко против него, в том числе попал разок в колено. Так что попал на эскапады от Генича. А Костя на поле очень вспыльчивый, эмоциональный. Потом, спустя пять лет, было очень смешно вспомнить этот эпизод и рассказать ему. Сейчас Костя мой большой друг на "НТВ-Плюс", люблю его очень, поэтому никакого зла друг на друга никогда держать не можем. Что бы ни случилось.

Со временем мы начали еще и вместе играть - и от этого получаешь огромное удовольствие. Он абсолютно футбольный человек, он знает, как с мячом работать. С ним просто – ты беги, а мяч всегда тебя найдет. Он передачу отдаст на блюдечке.

- Сам Генич рассказывал, что в футбольных симуляторах у него был высокий балл за креативность – согласны с этим?

- Конечно, он очень здорово видит поле. Про это вообще-то даже Бышовец говорил. Однажды он к нам приходил на "90 минут плюс", и даже несмотря на то, что когда-то он сыграл не самую приятную роль в карьере Кости, он вспомнил Генича как футболиста, рассказал о том, что он был игроком высокого футбольного интеллекта.

В этот момент мимо проходил Константин Генич:

Д. Шнякин: Кость, как ты там говорил всегда? "Дим, ты – легкие ноги команды, я – мозг".

К. Генич: Вроде так: "Твое движение, мой ум".

Константин Генич: "Иногда думаешь: "Да пошли вы в задницу со своими прогнозами, больше ничего советовать не буду"



От футбола до муай тай

- Помните, какой первый матч вы комментировали уже в качестве комментатора "НТВ-Плюс"? Волновались перед ним?

- Честно, я постоянно путаюсь в воспоминаниях относительно первого матча на "Плюсе". В отличие от Ромы Нагучева, который реально эти воспоминания коллекционирует и помнит, наверное, половину из своих полутора тысяч прокомментированных матчей. По-моему, это была встреча Кубка Америки, я ее комментировал с Кириллом Дементьевым.

Я помню свой вообще первый прокомментированный матч. Мне было то ли 18, то ли 19. Весь "Евроспорт" базируется в одном офисе, и телеканал, и сайт. Естественно, мы общались. И я имел наглость подойти к Коле Саприну, уже бывалому комментатору, и напроситься на эфир. Я знал, что ему предстоит отработать товарищеский матч, ничего особенного. Друзья Шумахера против звезд футбола. Коля меня пригласил, мы прокомментировали, и потом мне зачелся этот матч, потому что в нашей работе миллион экстренных ситуаций, когда кого-то надо подстраховать. И я начал страховать коллег. То на муай тай, и тут, кстати, тоже мое борцовское прошлое пригодилось, то на пляжном женском волейболе. Потом начал получать полноценные назначения на трансляции. Кстати, всего на "Евроспорте" прокомментировал порядка двадцати разных видов спорта, начиная от тамэсивари (разбивание предметов), продолжая серфингом и заканчивая вещами типа пляжного футбола.

- Какой самый необычный вид спорта комментировали?

- Наверное, в пятерку точно вошел бы буллрайдинг. Однажды я чуть было не попал на спортивное расставление стаканчиков, была такая трансляция на "Евроспорте". Еще настольный футбол, серфинг, тамэсивари и схватки на деревянных мечах, японский вид спорта. Они все тоже в пятерке.

- А какой самый эмоциональный?

- Опять же назову буллрайдинг. Ей-богу, было так приятно получать потом сообщения в социальных сетях от людей, которые совершенно случайно увидели огромных (под 800 кило) быков, а также абсолютно сумасшедших людей, которые на этих быках пытались удержаться. Зрители действительно этим проникались, очень увлекательная штука. В Штатах она популярна, это же абсолютно американизированный вид спорта со своей ковбойской кантри-атмосферой. Но это дико тяжелый, сложнокардинационный вид спорта, где тебе нужен характер, смелость. Там реально бывали летальные исходы.

Представляешь, изготовили специальные шлемы для людей, чтобы копытами и рогами не пробивали. Но некоторые, в частности бразильцы, понта ради надевают лишь шляпу. Чтобы было красиво, олдскульно. И иногда от быков получают по полной программе, под копытами буквально мнутся. И за них реально переживаешь.

- Как в таком случае быть комментатору? Например, одному из участников бык попал копытом по голове, и даже толком не понять, жив он или нет.

- Вообще одна из самых важных вещей, которые должен делать комментатор, - умело ловить эмоцию. Быть адекватным эмоционально. Естественно, чтобы человек на заснул, ты можешь искусственно нагнать эмоций на матче "Уфа" - "Торпедо Армавир". Или за счет юмора как-то обстановку разрядить. Но в целом ты всегда должен быть адекватным происходящему. Если происходит катастрофа, что-то ужасное, естественно, ты должен шепотом про это рассказывать. Нужно передать атмосферу разочарования.

У меня такой был случай. Комментировал матч в Махачкале, "Анжи" играл с "Уралом". Тяжелая игра, обе команды в сложном турнирном положении. "Анжи" весь матч давил, трибуны стадиона были полны. Южный саппорт, много криков, эмоций. "Анжи" давит, давит, но на 93-ей минуте Асеведо виртуозный гол проводит. Надо было это видеть, чувствовать, какая волна разочарования прокатилась по трибунам, она и меня снесла. Поэтому я неожиданно прокричал "Ужас!", хотя мяч был безумно красивый. Но тут же подхватил: "Ужас прокатился по трибунам".

Это был некий "домашний" комментарий, я подпитался эмоциями людей, которые рядом находились. Естественно, потом звездюлей получил от болельщиков екатеринбургской команды. Они меня резко возненавидели. Потом, спустя несколько месяцев, очень сильно полюбили, потому что я начал комментировать матчи "Урала" (стечение обстоятельств), в манеже в том числе. И "Урал" эти встречи выигрывал. Люди меня посчитали за талисмана. Когда я приезжал, у них от суеверия столько было радости. Даже перед последних матчем сезона отослали письмо в "НТВ-Плюс" с просьбой поставить меня комментировать его.



Самый азартный и самый стильный

- Как комментатор, на кого вы больше пытаетесь быть похожим по стилю из опытных коллег?

- Здесь каждый скажет, что ему хочется иметь свой стиль, узнаваемый. И я не скажу, что пытаюсь кого-то копировать, но пытаюсь подмечать какие-то маневры комментаторов. Допустим, Миша Поленов умеет очень здорово разрядить репортаж шуткой, Юрий Альбертович Розанов безупречен в комментировании самой игры в футбол. Например, блестящий репортаж был о матче ЦСКА – "Спортинг", он почти не отвлекался на что-то лишнее, ненужное. Я пытаюсь это черпать у него. Он здорово берет паузы. То, чему я никак не могу научиться. Ну а Костя Генич здорово умеет разобрать момент, исходя из своего футбольного опыта.

Наверное, что касается комментирования игры, тут я ближе к Геничу. Я тоже люблю углубляться в какие-то сугубо технические футбольные моменты. В то же время я не отказываюсь от легкого троллинга, чтобы было без обид. Люблю сравнивать футболистов с актерами или с кем-то еще, кто на них похож. Недавно в очередной раз обнаружил для себя, что Джакомо Бонавентура из "Милана" просто адски похож на Павла Занозина. А Маттиа Де Шильо один в один молодой Киану Ривз.

- Вы ведете программу "Лига Ставок", в подводке к которой сказано, что вы самый азартный комментатор "НТВ-Плюс". Это правда? Можно ли сказать, что среди коллег вы делаете больше всего ставок, или это скорее клише?

- И то, и то правда. Есть комментаторы поазартнее меня. Например, Юрий Розанов не прочь при случае поставить хоть на студенческий чемпионат России по баскетболу среди мальчиков до 17 лет. И более того, он обязательно там проследит какую-то тенденцию и "поднимется" на этом. Я не утрирую или шучу, это абсолютная правда. Ну а анонс – это и есть анонс. Это некая завлекающая речь, решили назвать меня азартным. Да, в каком-то плане азартен. Очень люблю игру как таковую. Имеются в виду даже не ставки, а вот игра в футбол, например.

- Еще одно прозвище в таком духе – самый модный комментатор "НТВ-Плюс". Может, это как-то связано как раз с тем, что вы комментируете итальянский чемпионат, а Италия – страна стиля?

- Ну это опять же клише, многие это связывают. Это абсолютная ерунда, ей-богу. Во-первых, хочу сказать, что есть сразу ряд людей на "НТВ-Плюс", кто одевается лучше меня. Это и Денис Казанских, и с недавних пор Костя Генич, Кирилл Дементьев, Леша Вихорев, Сережа Новоселов, которые тоже стильно, здорово смотрятся в кадре.

У меня на самом-то деле не так уж и много вещей в гардеробе. Я в этом плане лентяй, не очень люблю по магазинам ходить. Меня моя девушка буквально кнутом заставляет этим заниматься. Буквально требует, чтобы я не только красиво выглядел в кадре, но и разнообразно.

Кстати, кроме шуток. Это серьезная тема. У меня по поводу темы внешнего вида есть глубокое убеждение, хотя некоторые, даже на "НТВ-Плюс", со мной не согласны. Я с юных лет смотрю на людей в телевизоре: они всегда выглядят опрятно, красиво, стильно. Это аксиома. Это может быть даже некий пример для людей - они должны тянуться к этому, следить за собой, хорошо выглядеть. Возможно, и я сам пытаюсь какой-то пример подавать. Мне очень приятно, когда молодые люди пишут и спрашивают: "А что у вас за прическа?", "Где можно купить такую-то вещь?". Это лишний раз говорит о том, что на нас определенная ответственность. Мы не можем себе позволить выглядеть абы как. Ну это мое мнение.



Советы да любовь

- Что вам Василий Уткин дал, как комментатору? Может, помните какой-то важный совет от него?

- Василий Уткин меня закалил. Это вообще ни для кого не новость, все об этом прекрасно знают и за пределами 16-ой комнаты: у нас с Васей напряженные отношения. Как он говорит, мы энергетически как-то не сошлись. Но это никого не должно интересовать, потому что мы должны быть профессионалами. Он меня учил, он пихал мне по-хорошему, по-спортивному. Но самое главное, отсутствием расположенности ко мне он меня закалил.

Кстати, я точно могу записать себе в плюс одну вещь: за последний год я спокойнее начал относиться к критике. Уравновешеннее. Я начал извлекать то, что мне необходимо, потому что люди иногда реально очень интересные вещи пишут, помогают. Это надо воспринимать, потому что это конструктивная критика. И такое восприятие у меня тоже выработалось благодаря Васе. А вот самое свежее, из того, что он [Василий Уткин] посоветовал: делать больше пауз и строить предложения короче.

- А ваша девушка советует вам что-то? Она смотрит ваши матчи, студии?

- Да, она старается. За это я ее и люблю: раз футбол, работа, комментарии - это страсть твоего любимого человека, значит, ты должна проникаться этими интересами. Она совершенно футбол не любила, у нее волейбольное прошлое. Но вот, например, она впервые со мной сейчас поедет в командировку. Я еду в Ростов, комментировать матч "Ростов" - "Амкар" (интервью состоялось до этой игры – прим. автора). Ей тоже интересно, во-первых, мы по Ростову погуляем, во-вторых, она хочет посидеть со мной в комментаторской кабинке, увидеть нюансы работы.

Еще иногда такое бывает: если какой-то не самый важный матч, не самый статусный, и, может быть, не хватает мотивации для того, чтобы этот матч с эмоциями прокомментировать, она его смотрит, подбадривает меня. И мы играем в игру. Эта игра распространена у нас, на "НТВ-Плюс". Она шлет мне смски с какими-то неординарными словами, не относящимися к футболу. И я обязан включить фантазию и вставить это слово в эфир. "Черемуха", например. Или вот из последнего: "Судмедэксперт". Я сказал, что если "Милан" продолжит так играть в центре обороны, то скоро команде понадобиться судмедэксперт. Придется осматривать, а потом и выносить тело.