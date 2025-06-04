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Прогноз на точный счет матча Камбоджа – Таджикистан: товарищеский матч, 5 мая 2025

04 июня 2025 12:59
Камбоджа - Таджикистан
05 июн. 2025, четверг 15:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.50
Точный счёт 1:0 в пользу Таджикистана
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05 июня на Олимпийском стадионе состоится товарищеская встреча между сборными Камбоджи и Таджикистана. Матч станет важным этапом в подготовке обеих команд к будущим турнирам. Камбоджа демонстрирует слабую форму, а Таджикистан выглядит более организованно. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут противостоять атакующему потенциалу гостей.

Камбоджа

Камбоджа показывает нестабильную игру в последних матчах. В трeх последних играх команда потерпела поражения, а в пяти – пропустила 11 голов при забитых 7. Среднее количество голов за игру составляет 1.40 в атаке и 2.20 в обороне. В последнем матче Камбоджа уступила Арубе со счeтом 1:2, что подтверждает проблемы в защите и низкую результативность.

Нападение Камбоджи не отличается эффективностью, а защита остаeтся уязвимой. Команда часто допускает ошибки в обороне, которые соперники легко используют. Несмотря на попытки создавать моменты, реализация остаeтся слабым звеном.

Таджикистан

Таджикистан выглядит более уверенно и продуктивно. В последних пяти матчах команда забивает 8 голов при 6 пропущенных. Среднее количество голов за игру составляет 1.60 в атаке и 1.20 в обороне. В последней игре Таджикистан разгромил Беларусь со счeтом 0:5, что говорит о высокой мотивации и хорошей физической форме.

Оборона Таджикистана демонстрирует улучшение, а нападение активно и способно создавать моменты. Команда показывает устойчивую игру и хорошо адаптируется к соперникам. Особенно заметен прогресс в организации игры и реализации голевых моментов.

Факты о командах

Камбоджа

  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 5 последних играх.
  • Средний голевой показатель: 1.40 в атаке, 2.20 в обороне.
  • Не может сохранить чистый лист в последних 5 играх.

Таджикистан

  • В 5 последних матчах забивает 8 голов.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Средний голевой показатель: 1.60 в атаке, 1.20 в обороне.
  • Показывает рост результативности в последних играх.

Прогноз на матч Камбоджа – Таджикистан

Камбоджа демонстрирует слабую защиту и нестабильную игру, что делает еe уязвимой для атакующего Таджикистана. Таджикистан показывает более высокую организованность, а также лучше реализует свои моменты. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Таджикистан одержит победу, хотя и не в убедительной манере.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу Таджикистана

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 1:0 в пользу Таджикистана – коэффициент 6.50
  • Таджикистан выиграет – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал Таджикистана больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.90

6.50
Точный счёт 1:0 в пользу Таджикистана
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Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи Таджикистан Камбоджа
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