05 июня на Олимпийском стадионе состоится товарищеская встреча между сборными Камбоджи и Таджикистана. Матч станет важным этапом в подготовке обеих команд к будущим турнирам. Камбоджа демонстрирует слабую форму, а Таджикистан выглядит более организованно. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут противостоять атакующему потенциалу гостей.
Камбоджа
Камбоджа показывает нестабильную игру в последних матчах. В трeх последних играх команда потерпела поражения, а в пяти – пропустила 11 голов при забитых 7. Среднее количество голов за игру составляет 1.40 в атаке и 2.20 в обороне. В последнем матче Камбоджа уступила Арубе со счeтом 1:2, что подтверждает проблемы в защите и низкую результативность.
Нападение Камбоджи не отличается эффективностью, а защита остаeтся уязвимой. Команда часто допускает ошибки в обороне, которые соперники легко используют. Несмотря на попытки создавать моменты, реализация остаeтся слабым звеном.
Таджикистан
Таджикистан выглядит более уверенно и продуктивно. В последних пяти матчах команда забивает 8 голов при 6 пропущенных. Среднее количество голов за игру составляет 1.60 в атаке и 1.20 в обороне. В последней игре Таджикистан разгромил Беларусь со счeтом 0:5, что говорит о высокой мотивации и хорошей физической форме.
Оборона Таджикистана демонстрирует улучшение, а нападение активно и способно создавать моменты. Команда показывает устойчивую игру и хорошо адаптируется к соперникам. Особенно заметен прогресс в организации игры и реализации голевых моментов.
Факты о командах
Камбоджа
- Проигрывает в 3 последних матчах.
- Пропускает в 5 последних играх.
- Средний голевой показатель: 1.40 в атаке, 2.20 в обороне.
- Не может сохранить чистый лист в последних 5 играх.
Таджикистан
- В 5 последних матчах забивает 8 голов.
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
- Средний голевой показатель: 1.60 в атаке, 1.20 в обороне.
- Показывает рост результативности в последних играх.
Прогноз на матч Камбоджа – Таджикистан
Камбоджа демонстрирует слабую защиту и нестабильную игру, что делает еe уязвимой для атакующего Таджикистана. Таджикистан показывает более высокую организованность, а также лучше реализует свои моменты. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Таджикистан одержит победу, хотя и не в убедительной манере.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу Таджикистана
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 1:0 в пользу Таджикистана – коэффициент 6.50
- Таджикистан выиграет – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.30
- Индивидуальный тотал Таджикистана больше 1.5 – коэффициент 1.85
- Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.90