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Таджикистан – Индия: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 2.8

08 июня 2026 8:27
Таджикистан - Индия
09 июн. 2026, вторник 18:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.80
Фора (-1) на Таджикистан
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9 июня 2026 года в 18:00 сборные Таджикистана и Индии сыграют в товарищеском матче.

Таджикистан

Таджикистан находится в отличной форме: команда не проигрывает в 8 последних матчах, забивает в 8 последних. Атака мощная – 2.80 гола в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.40 пропущенных. В прошлом матче победа над Индией (3:1). История встреч с Индией на стороне хозяев: 3 победы подряд в очных матчах, причeм в 5 последних встречах таджики забивают индийцам.

Индия

Индия находится в кризисе: команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 10 последних. Атака слабая – 0.60 гола в среднем за 5 игр (3 гола в 5 матчах). Оборона дырявая – 1.60 пропущенных. В прошлом матче поражение от Таджикистана (1:3). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Таджикистан

  • 8 матчей без поражений
  • За 5 матчей: 2.80 забито, 0.40 пропущено
  • Забивают в 8 последних матчах
  • 3 победы подряд над Индией
  • Забивают Индии в 5 последних встречах
  • Победа над Индией (3:1)

Индия

  • 3 поражения подряд
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 1.60 пропущено
  • Пропускают в 10 последних матчах
  • Поражение от Таджикистана (1:3)

Прогноз на матч Таджикистан – Индия

Таджикистан в отличной форме, с мощной атакой и надeжной обороной. Индия в кризисе, не забивает и много пропускает. Хозяева обязаны побеждать с разницей минимум в 2 мяча.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1) на Таджикистан – коэффициент 2.8
  • Тотал голов больше 2.5

2.80
Фора (-1) на Таджикистан
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
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