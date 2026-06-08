9 июня 2026 года в 18:00 сборные Таджикистана и Индии сыграют в товарищеском матче.

Таджикистан

Таджикистан находится в отличной форме: команда не проигрывает в 8 последних матчах, забивает в 8 последних. Атака мощная – 2.80 гола в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.40 пропущенных. В прошлом матче победа над Индией (3:1). История встреч с Индией на стороне хозяев: 3 победы подряд в очных матчах, причeм в 5 последних встречах таджики забивают индийцам.

Индия

Индия находится в кризисе: команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 10 последних. Атака слабая – 0.60 гола в среднем за 5 игр (3 гола в 5 матчах). Оборона дырявая – 1.60 пропущенных. В прошлом матче поражение от Таджикистана (1:3). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Таджикистан

8 матчей без поражений

За 5 матчей: 2.80 забито, 0.40 пропущено

Забивают в 8 последних матчах

3 победы подряд над Индией

Забивают Индии в 5 последних встречах

Победа над Индией (3:1)

Индия

3 поражения подряд

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.60 пропущено

Пропускают в 10 последних матчах

Поражение от Таджикистана (1:3)

Прогноз на матч Таджикистан – Индия

Таджикистан в отличной форме, с мощной атакой и надeжной обороной. Индия в кризисе, не забивает и много пропускает. Хозяева обязаны побеждать с разницей минимум в 2 мяча.

Рекомендованные ставки