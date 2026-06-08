9 июня 2026 года в 18:00 сборные Таджикистана и Индии сыграют в товарищеском матче.
Таджикистан
Таджикистан находится в отличной форме: команда не проигрывает в 8 последних матчах, забивает в 8 последних. Атака мощная – 2.80 гола в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.40 пропущенных. В прошлом матче победа над Индией (3:1). История встреч с Индией на стороне хозяев: 3 победы подряд в очных матчах, причeм в 5 последних встречах таджики забивают индийцам.
Индия
Индия находится в кризисе: команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 10 последних. Атака слабая – 0.60 гола в среднем за 5 игр (3 гола в 5 матчах). Оборона дырявая – 1.60 пропущенных. В прошлом матче поражение от Таджикистана (1:3). Гости выглядят обречeнно.
Факты о командах
Таджикистан
- 8 матчей без поражений
- За 5 матчей: 2.80 забито, 0.40 пропущено
- Забивают в 8 последних матчах
- 3 победы подряд над Индией
- Забивают Индии в 5 последних встречах
- Победа над Индией (3:1)
Индия
- 3 поражения подряд
- За 5 матчей: 0.60 забито, 1.60 пропущено
- Пропускают в 10 последних матчах
- Поражение от Таджикистана (1:3)
Прогноз на матч Таджикистан – Индия
Таджикистан в отличной форме, с мощной атакой и надeжной обороной. Индия в кризисе, не забивает и много пропускает. Хозяева обязаны побеждать с разницей минимум в 2 мяча.
Рекомендованные ставки
- Фора (-1) на Таджикистан – коэффициент 2.8
- Тотал голов больше 2.5