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    Сборная Таджикистана отказалась играть с Россией

    Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил об отказе национальной сборной встречаться с Россией текущей осенью.

    «В июле РФС отправил в нашу Федерацию официальное письмо с предложением сыграть товарищеский матч в России в сентябрьскую, октябрьскую или ноябрьскую паузу на игры сборных.

    В сентябре у нас был турнир в Малайзии, в этом месяце мы участвуем в Кубке Короля в Таиланде, а на ноябрь у нас запланированы другие соперники.

    На ноябрь мы планировали исключительно домашние матчи, а российская сторона предлагала провести игры на территории РФ. Произошла несостыковка по планам.

    На данный момент насчет товарищеских встреч мы ведем переговоры с другими странами. В марте следующего года у нас будет первый матч отбора к Кубку Азии – сборная Таджикистана усердно к нему готовится.

    Поэтому после июльского письма от РФС мы отправили оперативное письмо в Россию с ответом о невозможности матча в этом году. Но мы заявили, что готовы рассмотреть другие сроки, но не в этом, а, возможно, в следующем году», – сказал Салиев.

    • У российской сборной нет соперников на октябрь.
    • В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.
    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (28)
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    MazaiNN
    1728312701
    Праздник у мусульман.. Буддистов ищите...
    Ответить
    Цугундeр
    1728313043
    Когда палица уже не страшна ,можно и средний палец показать...( К дедовой днюхе.
    Ответить
    subbotaspartak
    1728313224
    Побоялись, что заставят стадион подметать после игры?
    Ответить
    Димтрий
    1728314344
    Больше вам хрен предложат играть.И правильно сделает РФС. Через пару лет будете мечтать играть с Россией.
    Ответить
    Spirit_78
    1728316055
    Надо провести праздник плова! Задобрить "братушек".
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1728316332
    Кому как, а для меня это выглядело бы кощунственно, я не стал бы смотреть этот матч.
    Ответить
    Свинолёт
    1728316630
    Стыдно за наших футбольных чиновников, которые находят таких соперников. Да лучше с клубом тренироваться чем на такие матчи ездить.
    Ответить
    acor94
    1728317346
    В Испании команду трансгендерлв создали, можно с ними поиграть))
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    Александр-Каратеев-yandex
    1728317682
    Прессовать их понемногу стали в России, вот они и обиделись, не хотят играть.
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    Вомбат
    1728320245
    Раз таджики обещали сыграть в следущем году, их надо срочно ловить на слове. А то передумают.
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