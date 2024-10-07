Сборная Таджикистана отказалась играть с Россией

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил об отказе национальной сборной встречаться с Россией текущей осенью.

«В июле РФС отправил в нашу Федерацию официальное письмо с предложением сыграть товарищеский матч в России в сентябрьскую, октябрьскую или ноябрьскую паузу на игры сборных.

В сентябре у нас был турнир в Малайзии, в этом месяце мы участвуем в Кубке Короля в Таиланде, а на ноябрь у нас запланированы другие соперники.

На ноябрь мы планировали исключительно домашние матчи, а российская сторона предлагала провести игры на территории РФ. Произошла несостыковка по планам.

На данный момент насчет товарищеских встреч мы ведем переговоры с другими странами. В марте следующего года у нас будет первый матч отбора к Кубку Азии – сборная Таджикистана усердно к нему готовится.

Поэтому после июльского письма от РФС мы отправили оперативное письмо в Россию с ответом о невозможности матча в этом году. Но мы заявили, что готовы рассмотреть другие сроки, но не в этом, а, возможно, в следующем году», – сказал Салиев.