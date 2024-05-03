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    • Названы возможные сроки проведения матча Россия – Таджикистан

    Названы возможные сроки проведения матча Россия – Таджикистан

    Товарищеский матч сборных России и Таджикистана может пройти в конце 2025 года или в начале 2026 года. Сроки зависят от результатов выступления команды из Азии в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

    «У нас 6 и 11 июня будут матчи в рамках второго раунда отборочного турнира на чемпионат мира против сборных Иордании и Пакистаном соответственно. На данный момент мы занимаем третье место в группе, две лучшие команды выйдут на Кубок Азии 2027 года и продолжат борьбу за путевку на мировое первенство.

    Если наша сборная выйдет в следующий раунд, то в сентябре, октябре и ноябре у нас будут матчи в рамках отбора на чемпионат мира. То есть матч со сборной России может пройти в конце 2025 года или в начале 2026 года. Пока детальных разговоров по поводу матча со сборной России не было, еще рано об этом говорить.

    В ноябре 2022 года мы играли в Душанбе, тогда между Федерацией футбола Таджикистана и Российским футбольным союзом был подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках него юношеские сборные играли в Душанбе и в Турции. Если ответный матч между основными сборными состоится, то он также будет полезен для обеих команд», – сообщили в пресс-службе Таджикистанской федерации футбола.

    • Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация получила предложение провести матч Россия – Таджикистан.
    • Российские сборные клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: ТАСС

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    03.05.2024 13:01
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    Комментарии (2)
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    ZAITZEFF2011
    1714733073
    Таджики со строек будут или приедут?
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