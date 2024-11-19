19.11.2024, вторник, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Составы команд
Таджикистан
Таджикистан
4-1-1-2-2
1
Ятимов
19
Назаров
2
Джурабоев
6
Ханонов
5
Сафаров
8
Джурабоев
17
Панджшанбе
10
Джалилов
7
Умарбаев
22
Самиев
15
Мабатшоев
2-5-3
1
4
18
8
Акбари
6
21
2
14
7
9
19
10
Джалилов
23
Хасанов
23
Хасанов
10
Джалилов
6
Ханонов
4
Курбонов
4
Курбонов
6
Ханонов
7
Умарбаев
9
Соиров
9
Соиров
7
Умарбаев
Остались в запасе
Таджикистан
Афганистан
23
Олег Баклов
ВР
16
Далер Баротов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
18
Shuhrat Elmurodov
ЦП
18
Алишер Шукуров
АП
13
Амадони Камолов
ЛВ
18
Nuriddin Khamrokulov
ЦФ
21
M. Dzhalilov
ЦФ
11
Daler Sharipov
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
23
Keyvan Mottaghian
ВР
1
Faisal Hamidi
ВР
19
Hakim Khan Niazi
ЦП
17
Yama Sherzad
ЦП
11
Taufee Skandari
ЦП
9
Balal Arezou
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Остались в запасе
23
Олег Баклов
ВР
16
Далер Баротов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
18
Shuhrat Elmurodov
ЦП
18
Алишер Шукуров
АП
13
Амадони Камолов
ЛВ
18
Nuriddin Khamrokulov
ЦФ
21
M. Dzhalilov
ЦФ
11
Daler Sharipov
ЦФ
Остались в запасе
23
Keyvan Mottaghian
ВР
1
Faisal Hamidi
ВР
19
Hakim Khan Niazi
ЦП
17
Yama Sherzad
ЦП
11
Taufee Skandari
ЦП
9
Balal Arezou
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Статистика матча Таджикистан - Афганистан
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Таджикистан против Афганистана. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»