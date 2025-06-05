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  • Камбоджа – Таджикистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025

Камбоджа – Таджикистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025

5 июня 2025, 13:50
Камбоджа
05.06.2025, четверг, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Таджикистан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбоджа
21
Vireak Dara
ВР
13
Sareth Krya
ЦЗ
24
Leng Nora
ЦЗ
4
Mohammed Faeez Khan
ЦЗ
16
Sokyuth Kim
ЦП
6
In Sodavid
ЦП
15
Bong Samuel
ЦП
14
Sin Sovannmakara
ЦП
14
Hav Soknet
ЦФ
17
Sa Ty
ЦФ
8
Sosidan Nhean
ЦФ
Главный тренер
Кодзи Гетоку
Таджикистан
23
Олег Баклов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
5
Манучехр Сафаров
ПЗ
13
Амадони Камолов
ЛВ
18
Shuhrat Elmurodov
ЦП
21
Фатхулло Олимзода
АП
14
S. Boboev
ЦФ
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Камбоджа
1
Um Vichet
ВР
22
Reth Lyheng
ВР
5
Hout Vanneth
ЦЗ
79
Phat Sokha
ЦЗ
18
Sovann Ouk
ЦЗ
19
Khoan Soben
ЦП
24
Sinti Chou
ЦП
26
Min Ratanak
ЦП
25
Sin Kakada
ЦП
9
Sieng Chanthea
ЦФ
7
Lim Pisoth
ЦФ
3-4-3
21
13
24
4
16
15
14
6
8
17
14
4-1-2-2
23
Баклов
5
Сафаров
4
Курбонов
2
Джурабоев
3
Исломов
18
21
Олимзода
13
Камолов
15
Мабатшоев
14
Остались в запасе
Камбоджа
Таджикистан
1
Um Vichet
ВР
22
Reth Lyheng
ВР
5
Hout Vanneth
ЦЗ
79
Phat Sokha
ЦЗ
18
Sovann Ouk
ЦЗ
19
Khoan Soben
ЦП
24
Sinti Chou
ЦП
26
Min Ratanak
ЦП
25
Sin Kakada
ЦП
9
Sieng Chanthea
ЦФ
7
Lim Pisoth
ЦФ
Главный тренер
Кодзи Гетоку
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Остались в запасе
1
Um Vichet
ВР
22
Reth Lyheng
ВР
5
Hout Vanneth
ЦЗ
79
Phat Sokha
ЦЗ
18
Sovann Ouk
ЦЗ
19
Khoan Soben
ЦП
24
Sinti Chou
ЦП
26
Min Ratanak
ЦП
25
Sin Kakada
ЦП
9
Sieng Chanthea
ЦФ
7
Lim Pisoth
ЦФ
Главный тренер
Кодзи Гетоку
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Статистика матча Камбоджа - Таджикистан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Камбоджа против Таджикистана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Камбоджа – Таджикистан

Камбоджа – Таджикистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Таджикистан Камбоджа
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