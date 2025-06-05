Составы команд
Камбоджа
3-4-3
21
13
24
4
16
15
14
6
8
17
14
4-1-2-2
23
Баклов
5
Сафаров
4
Курбонов
2
Джурабоев
3
Исломов
18
21
Олимзода
13
Камолов
15
Мабатшоев
14
Остались в запасе
Камбоджа
Таджикистан
1
Um Vichet
ВР
22
Reth Lyheng
ВР
5
Hout Vanneth
ЦЗ
79
Phat Sokha
ЦЗ
18
Sovann Ouk
ЦЗ
19
Khoan Soben
ЦП
24
Sinti Chou
ЦП
26
Min Ratanak
ЦП
25
Sin Kakada
ЦП
9
Sieng Chanthea
ЦФ
7
Lim Pisoth
ЦФ
Главный тренер
Кодзи Гетоку
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Остались в запасе
1
Um Vichet
ВР
22
Reth Lyheng
ВР
5
Hout Vanneth
ЦЗ
79
Phat Sokha
ЦЗ
18
Sovann Ouk
ЦЗ
19
Khoan Soben
ЦП
24
Sinti Chou
ЦП
26
Min Ratanak
ЦП
25
Sin Kakada
ЦП
9
Sieng Chanthea
ЦФ
7
Lim Pisoth
ЦФ
Главный тренер
Кодзи Гетоку
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Статистика матча Камбоджа - Таджикистан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Камбоджа против Таджикистана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Камбоджа – Таджикистан
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «VK-видео».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»