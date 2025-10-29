Введите ваш ник на сайте
Сычев назвал плюсы ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Вчера, 12:22

Бывший форвард сборной России поддержал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

– С ужесточением лимита молодых будет больше?

– Пока же непонятно, в каком окончательном виде будет принят лимит.

– Но в целом, как вы относитесь к идее с ужесточением?

– Это классная стратегия – чтобы было больше молодых. Но посмотрим, как все будет реализовано. Я за эту идею. Клубы начнут пристальнее следить за своими академиями, развивать их. Сейчас они в основном смотрят в сторону рынка легионеров. Проще купить иностранца, чем тщательно подводить своих воспитанников к основной команде. Будет расти институт юношеских сборных, активнее будет вестись работа по воспитанию подрастающего поколения.

– При этом топ-клубы, как и большинство тренеров, против нового лимита. Один из их посылов – когда нас вернут в еврокубки, мы будем не готовы к конкуренции.

– Никто не знает, как будут выглядеть наши клубы после возвращения в еврокубки. Не надо говорить в сослагательном наклонении. Конечно, искусственно ставить россиян не надо. Но легионеры ведь никуда не денутся – просто их станет меньше и они будут качественнее. Нужно три-четыре иностранца, с которых молодежь будет брать пример – не больше. Футболисты уровня Диарра, Виллиана, Это’О, Халка, Витцеля, Барко – такие люди нам нужны. Однако посмотрите на Премьер-лигу: много легионеров среднего уровня.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 иностранцев, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Сычев Дмитрий
