Сычев – об отношении к алкоголю: «У нас же гибкий ЗОЖ»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев ответил на вопросы об употреблении спиртных напитков.
– Ты пьешь алкоголь?
– Если бутылка пива после тяжелой физической нагрузки – это...
– Как ты сам оцениваешь влияние алкоголя?
– Алкоголь – это яд, между прочим. Он, безусловно, вреден в любой пропорции.
– Но возможен какой-то баланс?
– У нас же гибкий ЗОЖ. Есть разные мнения. Но если говорить именно о физическом вреде, алкоголь вреден.
– Ты вообще придерживаешься строгого режима?
– Я слушаю свой организм, смотрю на нагрузки и восстановление.
- Сычеву в октябре исполнится 43 года.
- Дмитрий – воспитанник омского и петербургского футбола.
- Форвард наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Марсель».
Источник: «Спорт-Экспресс»