Сычев – об отношении к алкоголю: «У нас же гибкий ЗОЖ»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев ответил на вопросы об употреблении спиртных напитков.

– Ты пьешь алкоголь?

– Если бутылка пива после тяжелой физической нагрузки – это...

– Как ты сам оцениваешь влияние алкоголя?

– Алкоголь – это яд, между прочим. Он, безусловно, вреден в любой пропорции.

– Но возможен какой-то баланс?

– У нас же гибкий ЗОЖ. Есть разные мнения. Но если говорить именно о физическом вреде, алкоголь вреден.

– Ты вообще придерживаешься строгого режима?

– Я слушаю свой организм, смотрю на нагрузки и восстановление.