|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|16
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2014
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|21.04.2014
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|14.04.2014
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:5
|Динамо (Москва)
|07.04.2014
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Волга (Нижний Новгород)
|31.03.2014
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Волга (Нижний Новгород)
|73'
|22.03.2014
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Томь (Томск)
|16.03.2014
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|3:1
|Волга (Нижний Новгород)
|10.03.2014
|Был в запасе
|Амкар-Пермь (Пермь)
|5:1
|Волга (Нижний Новгород)
|07.12.2013
|1' -75'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|01.12.2013
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|6:1
|Волга (Нижний Новгород)
|24.11.2013
|1' -74'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|10.11.2013
|58' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|4:0
|Волга (Нижний Новгород)
|02.11.2013
|57' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|25.10.2013
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Рубин (Казань)
|04.10.2013
|1' -62'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Амкар-Пермь (Пермь)
|29.09.2013
|71' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|26.09.2013
|1' -61'
|Томь (Томск)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|22.09.2013
|1' -58'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Анжи (Махачкала)
|31.08.2013
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|3:0
|Волга (Нижний Новгород)
|24.08.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Ахмат (Грозный)
|75' 87'
|19.08.2013
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Волга (Нижний Новгород)
|03.08.2013
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|27.07.2013
|1' -87'
|Урал (Екатеринбург)
|1:2
|Волга (Нижний Новгород)
|20.07.2013
|46' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Локомотив (Москва)