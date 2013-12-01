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    Дмитрий Сычев - статистика

    Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Сычев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Омск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 октября 1983 (39 лет)
    Рост 176
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 16 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2014 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    21.04.2014 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    14.04.2014 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:5 Динамо (Москва)
    07.04.2014 Был в запасе Локомотив (Москва) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    31.03.2014 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    73'
    22.03.2014 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:1 Томь (Томск)
    16.03.2014 Был в запасе Рубин (Казань) 3:1 Волга (Нижний Новгород)
    10.03.2014 Был в запасе Амкар-Пермь (Пермь) 5:1 Волга (Нижний Новгород)
    07.12.2013 1' -75' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    01.12.2013 1' -90' Спартак (Москва) 6:1 Волга (Нижний Новгород)
    24.11.2013 1' -74' Анжи (Махачкала) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    10.11.2013 58' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 4:0 Волга (Нижний Новгород)
    02.11.2013 57' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2 ЦСКА (Москва)
    25.10.2013 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    20.10.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 2:1 Рубин (Казань)
    04.10.2013 1' -62' Волга (Нижний Новгород) 0:2 Амкар-Пермь (Пермь)
    29.09.2013 71' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    26.09.2013 1' -61' Томь (Томск) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    22.09.2013 1' -58' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Анжи (Махачкала)
    31.08.2013 1' -90' Краснодар (Краснодар) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    24.08.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Ахмат (Грозный)
    75' 87'
    19.08.2013 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 4:0 Волга (Нижний Новгород)
    03.08.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    27.07.2013 1' -87' Урал (Екатеринбург) 1:2 Волга (Нижний Новгород)
    20.07.2013 46' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Локомотив (Москва)
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