Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Сычев - статистика

Завершил карьеру
26 октября 1983 (42), Омск
| Нападающий
176 см | 71 кг
Россия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волга
16
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Зенит
2 : 0
26.04.2014
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Волга
2 : 1
21.04.2014
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Волга
0 : 5
14.04.2014
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
3 : 0
07.04.2014
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
3 : 0
31.03.2014
Волга
1' - 90'
73'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
0 : 1
22.03.2014
Томь
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Рубин
3 : 1
16.03.2014
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Амкар-Пермь
5 : 1
10.03.2014
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Волга
1 : 2
07.12.2013
Крылья Советов
1' - 75'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
6 : 1
01.12.2013
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Анжи
0 : 0
24.11.2013
Волга
1' - 74'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
10.11.2013
Волга
58' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Волга
1 : 2
02.11.2013
ЦСКА
57' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 2
25.10.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Волга
2 : 1
20.10.2013
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Волга
0 : 2
04.10.2013
Амкар-Пермь
1' - 62'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Волга
1 : 0
29.09.2013
Кубань (ЛФЛ)
71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Томь
1 : 0
26.09.2013
Волга
1' - 61'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Волга
2 : 1
22.09.2013
Анжи
1' - 58'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Краснодар
3 : 0
31.08.2013
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Волга
1 : 0
24.08.2013
Ахмат
1' - 90'
75'
87'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ростов
4 : 0
19.08.2013
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Волга
1 : 3
03.08.2013
Зенит
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Урал
1 : 2
27.07.2013
Волга
1' - 87'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Волга
1 : 2
20.07.2013
Локомотив
46' - 90'
Главные новости
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
7
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
3
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
4
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
4
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+