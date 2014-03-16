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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Волга
Рубин - Волга: обзор матча 16 марта 2014
Рубин
16.03.2014, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Волга
13'
М. Девич
42'
Д. Торбинский
78'
П. Могилевец
80'
А. Саркисов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Волга
Замена
М. Вакасо
️️️️
М. Девич
82'
80'
ГОЛ! 3:1!
А. Саркисов
ГОЛ! 3:0!
П. Могилевец
Пас отдал
Р. Еременко
78'
76'
Замена
Леандро
️️️️
Л. Шелтон
Замена
К. Муллин
️️️️
С. Азмун
69'
Замена
А. Прудников
️️️️
Д. Торбинский
66'
58'
Желтая карточка
М. Родич
57'
Желтая карточка
А. Миносян
ГОЛ! 2:0!
Д. Торбинский
Пас отдал
М. Девич
42'
15'
Желтая карточка
А. Шуленин
ГОЛ! 1:0!
М. Девич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
14
Антон Путило
ОП
9
Александр Шуленин
(К)
ОП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
78
Лутон Шелтон
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
35
Сергей Парейко
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
31
Леандро
ПП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
44
Навас
90
Бурлак
23
Кузьмин
6
Торбинский
28
Могилевец
26
Еременко
61
Карадениз
20
Азмун
32
Девич
4-2-3-1
27
Комаров
4
Чичерин
24
Польчак
5
Ковальчик
23
Родич
14
Путило
9
Шуленин
78
Шелтон
16
Борысюк
7
Миносян
11
Саркисов
32
Девич
22
Вакасо
22
Вакасо
32
Девич
6
Торбинский
89
Прудников
89
Прудников
6
Торбинский
20
Азмун
9
Муллин
9
Муллин
20
Азмун
78
Шелтон
31
Леандро
31
Леандро
78
Шелтон
Остались в запасе
Рубин
Волга
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
94
Георгий Нуров
АП
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
25
Артур Нигматуллин
ВР
35
Сергей Парейко
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
94
Георгий Нуров
АП
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
35
Сергей Парейко
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Рубин - Волга
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Рубин
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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