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РПЛ 2026/2027
Волга - Амкар-Пермь
Волга - Амкар-Пермь: обзор матча 04 октября 2013
Волга
04.10.2013, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
44'
Г. Пеев (П)
56'
Г. Пеев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Амкар-Пермь
90'
+2
Замена
М. Гаджиев
️️️️
М. Канунников
86'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Коломейцев
Желтая карточка
Ш. Бибилов
84'
Желтая карточка
М. Мукенди
79'
77'
Замена
И. Черенчиков
️️️️
Д. Белоруков
Замена
М. Мукенди
️️️️
Д. Сычев
62'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Пеев
Желтая карточка
Д. Колодин
55'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Пеев
Желтая карточка
Леандро
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Сергей Парейко
ВР
4
Семен Булгару
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
21
Шота Бибилов
(К)
ЛВ
20
Евгений Алдонин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
14
Антон Путило
ПВ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
40
Благо
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-1-1-2-2
35
Парейко
4
Булгару
8
Колодин
5
Ковальчик
31
Леандро
20
Алдонин
11
Концедалов
21
Бибилов
14
Путило
23
Булыкин
0
Сычев
4-1-2-1-2
42
Нарубин
14
Сираков
97
Фибел
21
Белоруков
11
Занев
5
Гол
40
Благо
18
Коломейцев
7
Пеев
26
Якубко
99
Канунников
0
Сычев
22
Мукенди
22
Мукенди
0
Сычев
21
Белоруков
79
Черенчиков
79
Черенчиков
21
Белоруков
99
Канунников
91
Гаджиев
91
Гаджиев
99
Канунников
18
Коломейцев
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
18
Коломейцев
Остались в запасе
Волга
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
1
Роман Герус
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
13
Митар Новакович
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Михаил Комаров
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
39
Артем Даниленко
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
13
Митар Новакович
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Волга - Амкар-Пермь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Амкар-Пермь
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Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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