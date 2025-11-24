Сычев отреагировал на смерть Симоняна

Экс-спартаковец Дмитрий Сычев опубликовал пост по случаю смерти легенды московского клуба Никиты Симоняна.

«От нас ушел Никита Павлович Симонян… Сама по себе фраза звучит нереалистично. Буквально недавно он еще был бодр и весел.

Мне всегда было приятно находиться рядом с ним и прикоснуться к величию и мудрости человека, который прошел такой путь в жизни и в футболе.

Эпоха нашего футбола. Соболезную всем, для кого футбол не пустой звук. Никита Павлович, нам будет Вас не хватать. Прощай, Великий», – написал Сычев в своем телеграм-канале.