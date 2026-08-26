Сычев назвал отличия европейского футбола от российского

Бывший нападающий «Марселя» Дмитрий Сычев рассказал об отличиях росссийского футбола от европейского.

– Что больше всего отличалось в европейском футболе?

– Не было какой-то кардинальной разницы в методиках. Главное – конкуренция игроков. От первой до последней минуты нужно выкладываться.

– А в чем разница в отношении внутри команды?

– Там каждый сам за себя. У нас команда – это общность, можем поговорить, сходить друг к другу в гости. Там не дружат, там ты конкурент.

– Это помогало становиться сильнее?

– Да. Сыграл тренировку, матч – и разбежался. Но работу каждый выполняет от и до.

– Чего не хватало в первое время?

– Было непросто, потому что ты один. Хотелось с кем-то поговорить, поделиться, а они были более отстраненными.