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42-летний Сычев объяснил, почему ни разу не был женат

25 августа, 17:42
71

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о своем отношении к созданию семьи.

– У тебя есть жена?

– Нет.

– Ты когда-нибудь был женат?

– Нет, никогда.

– Это связано с какими-то убеждениями?

– Нет, ни в коем случае. У меня полноценная семья. Просто я не встретил человека.

– Ты против брака?

– Нет, конечно. Как я могу быть против всех этих ценностей, если я занимаюсь с детьми? У каждого своя история.

  • Сычеву в октябре исполнится 43 года.
  • Дмитрий – воспитанник омского и петербургского футбола.
  • Форвард наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Марсель».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сычев Дмитрий
Комментарии (71)
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Император Бомжей
1787669469
Просто он не совсем идиот и делает правильно! Баба мужику, нужна лишь для продолжения рода, это можно и без замужества сделать. Раньше были другие времена, наши отцы, деды встречали прекрасных мам, бабушек.. А щас одни шаболды! Готовить не умеют, хату не убирают, работать не хотят.. Вот представьте жизнь без бабы, что вы теряете? Пожрать можно в рестике, шмотки купить на WB, есть доставки еды, таблеток и так далее.. Мужик, любой, спокойно проживет без бабы, а баба без мужика нет! Взять Сафонова в пример, чуть с голой жопой не остался по итогу.. Ну его на хер жениться!! Самое че забавное, как только ты без бабы, у тебя появляются деньги!!
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mihail200606
1787672195
Да правильно делает... живет спокойно
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k611
1787675372
Его личное дело
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Александр-Балашов-google
1787676467
Как гласила надпись на воротах концентрационного лагеря Бухенвальд "Jedem das Seine" которая означает "Каждому своё".
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NewLife
1787676921
Прочитал комменты внизу. Думаю забыто или специально не упоминается одно важное слово, которое вершит судьбы - "любовь", и те, которых она больно обожгла оправдывают свой комплекс обиды и валят с больной головы на здоровую.
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zigbert
1787679443
У всех разные взгляды на жизнь. Большинство людей живут семьями,нисколько об этом не жалея. Главное чтобы была любовь и взаимопонимание.
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loko-the_best
1787740578
ля шо вы несете? где он сказал, что каждому своё или что он специально не женится? Просто такая судьба, не встретил ту самую, ну встретит, 42 не приговор
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Garrincha58
1787906892
На кой тут эта новость. Мне нас...ть сколько у него было или он девственник. Зачем тут это.
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FROLL007
1787924943
В свинарне небось попортили. Гыгыгы
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Hector вернулся
1788004750
Ещё один тупой болван с профессией игрофикации. Как может быть полноценная семья, если ты не женат?
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