42-летний Сычев объяснил, почему ни разу не был женат

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о своем отношении к созданию семьи.

– У тебя есть жена?

– Нет.

– Ты когда-нибудь был женат?

– Нет, никогда.

– Это связано с какими-то убеждениями?

– Нет, ни в коем случае. У меня полноценная семья. Просто я не встретил человека.

– Ты против брака?

– Нет, конечно. Как я могу быть против всех этих ценностей, если я занимаюсь с детьми? У каждого своя история.