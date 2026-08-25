42-летний Сычев объяснил, почему ни разу не был женат

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о своем отношении к созданию семьи.
– У тебя есть жена?
– Нет.
– Ты когда-нибудь был женат?
– Нет, никогда.
– Это связано с какими-то убеждениями?
– Нет, ни в коем случае. У меня полноценная семья. Просто я не встретил человека.
– Ты против брака?
– Нет, конечно. Как я могу быть против всех этих ценностей, если я занимаюсь с детьми? У каждого своя история.
- Сычеву в октябре исполнится 43 года.
- Дмитрий – воспитанник омского и петербургского футбола.
- Форвард наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Марсель».
Источник: «Спорт-Экспресс»