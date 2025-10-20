Сычев оценил шансы «Локомотива» на чемпионство

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался о возможности клуба победить в этом сезоне РПЛ.

«Руководство и главный тренер «Локомотива», наученные горьким опытом, постараются не допустить спада команды в течение сезона. Это вопрос подготовительного периода, кадровая ситуация. Всe будет скорректировано по сравнению с предыдущим сезоном.

Но конкуренция с другими командами тоже влияет – они тоже будут усиливаться и стараться забраться на вершину», – сказал Сычев.