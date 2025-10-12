Семин «напихал» Сычеву за игру в прощальном матче Глушакова

Участник прощального матча Дениса Глушакова Дмитрий Сычев поделился впечатлениями.

«Куда там в порядке… Мне Юрий Палыч (Сeмин) сегодня много напихал, что я терял мячи. Были моменты, когда надо было обострять. Всe равно ведь мои мозги заточены на атаку, а сил уже не хватает. Из-за этого было много потерь. Не часто у меня получается из-за работы сыграть 11 на 11. Тем более, мы игральный в полный контакт.

Всe равно получилось неплохо. Играть в такой компании – это большое счастье. Денис собрал всех вместе. Это достойно уважение», – сказал Сычeв.