Сычев – о старте карьеры во Франции: «Для меня это была дикость»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о проблемах после трансфера в «Марсель».

Провансальцы купили форварда у «Спартака» за 3 миллиона евро.

Он выступал за «Марсель» в 2003 году, после чего ушел в «Локомотив».

Во Франции Сычев забил 7 голов в 44 матчах.

– Что тебя больше всего удивило после приезда во Францию?

– Я зашел в раздевалку, обычные бытовые вещи: куда сложить вещи, куда идти. Никто со мной не стал разговаривать на английском.

Для меня это была дикость, потому что в России отношение другое.

– Почему решил учить французский язык?

– Я понял, что без языка адаптации не произойдет. Болельщики к тебе относятся настороженно, интервью не можешь дать, СМИ начинают воспринимать негативно.

– Насколько быстро удалось освоиться?

– Сначала выучил разговорный язык. Через два месяца уже говорил. Потом мне аккуратно сказали, что в интервью у меня через слово была ненормативная лексика, поэтому пришлось еще немного доучиться.

– Помогло ли знание языка дальше в карьере?

– Конечно. В «Локомотиве» было много франкоговорящих легионеров, и я помогал им адаптироваться.