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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Иртыш
Состав
€ 1 млн
Иртыш - состав команды
Омск
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
Красная Звезда
Сайт:
http://fc-irtysh.ru/
Тренер:
Сергей Константинов
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
35
Медведев Дмитрий
Вра
21
-
1
Елистратов Никита
Вра
-
54
Соловьёв Алексей
Защ
30
€ 0.2 млн
52
Крылов Илья
Защ
22
€ 0.15 млн
19
Устинов Виталий
Защ
35
€ 0.1 млн
15
Жустиев Матвей
Защ
18
€ 0.1 млн
71
Казанцев Данил
Защ
25
€ 0.1 млн
77
Галстян Геворг
Защ
20
-
24
Раздымаха Прохор
Защ
-
20
Коробочкин Илья
Защ
-
5
Dzhikia Artem
Защ
-
15
Жустьев Матвей
Защ
-
2
Шелепов Виктор
Защ
-
12
Антонов Александр
Защ
-
11
Смирнов Александр
Защ
46
-
59
Янченко Владислав
Пол
22
€ 0.125 млн
7
Герюгов Азнаур
Пол
34
€ 0.125 млн
8
Малеев Артемий
Пол
35
€ 0.05 млн
9
Сентюрин Михаил
Пол
25
€ 0.025 млн
99
Макаров Павел
Пол
23
-
88
Жуков Захар
Пол
21
-
25
Русяев Салмон
Пол
-
91
Логинов Артем
Пол
-
88
Савченко Тимофей
Пол
-
22
Своров Даниил
Пол
-
18
Клименко Никита
Пол
-
11
Ковальчук Константин
Пол
-
25
Раздымаха Платон
Пол
-
8
Маркосян Арман
Пол
25
-
16
Медведев Дмитрий
Пол
37
-
93
Маркин Михаил
Нап
32
€ 0.15 млн
9
Жустьев Никита
Нап
23
€ 0.075 млн
17
Шлеермахер Артур
Нап
28
€ 0.05 млн
27
Грибанов Денис
Нап
24
-
7
Разборов Андрей
Нап
31
-
17
Балтрунас Данил
Нап
-
6
Мосин Евгений
Нап
27
-
Всего игроков: 37, из них вратарей: 2, защитников: 13, полузащитников: 15, нападающих: 7
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