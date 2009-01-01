Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
|17 тур
|9 ноября, среда
|16:00
|Иртыш
|3:0
|Химик-Август
|16 тур
|1 ноября, вторник
|15:00
|Тюмень
|4:0
|Иртыш
|15 тур
|29 октября, суббота
|12:00
|Торпедо Миасс
|0:4
|Иртыш
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|14:00
|Иртыш
|0:0
|Челябинск
|13 тур
|19 октября, среда
|16:00
|Иртыш
|0:0
|Урал-2
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|11:00
|Динамо
|2:1
|Иртыш
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|14:00
|Иртыш
|2:1
|Динамо
|10 тур
|24 сентября, суббота
|12:30
|Урал-2
|0:1
|Иртыш
|9 тур
|21 сентября, среда
|14:00
|Челябинск
|1:1
|Иртыш
|8 тур
|9 сентября, пятница
|16:00
|Иртыш
|0:0
|Торпедо Миасс
|7 тур
|6 сентября, вторник
|16:00
|Иртыш
|0:3
|Тюмень
|6 тур
|27 августа, суббота
|16:00
|Химик-Август
|0:1
|Иртыш
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|0:1
|Иртыш
|4 тур
|13 августа, суббота
|10:30
|Иртыш
|1:0
|Амкар-Пермь
|3 тур
|10 августа, среда
|16:00
|Иртыш
|0:2
|Зенит-Ижевск
|2 тур
|27 июля, среда
|16:00
|Оренбург-2
|1:5
|Иртыш
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|16:00
|Носта
|1:1
|Иртыш