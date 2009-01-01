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    Иртыш - результаты

    Город Омск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт http://fc-irtysh.ru/
    Стадион Авангард
    Тренер Валерий Петраков
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    17 тур
    		9 ноября, среда 16:00 Иртыш 3:0 Химик-Август
    16 тур
    		1 ноября, вторник 15:00 Тюмень 4:0 Иртыш
    15 тур
    		29 октября, суббота 12:00 Торпедо Миасс 0:4 Иртыш
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 14:00 Иртыш 0:0 Челябинск
    13 тур
    		19 октября, среда 16:00 Иртыш 0:0 Урал-2
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 11:00 Динамо 2:1 Иртыш
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 14:00 Иртыш 2:1 Динамо
    10 тур
    		24 сентября, суббота 12:30 Урал-2 0:1 Иртыш
    9 тур
    		21 сентября, среда 14:00 Челябинск 1:1 Иртыш
    8 тур
    		9 сентября, пятница 16:00 Иртыш 0:0 Торпедо Миасс
    7 тур
    		6 сентября, вторник 16:00 Иртыш 0:3 Тюмень
    6 тур
    		27 августа, суббота 16:00 Химик-Август 0:1 Иртыш
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 13:00 Новосибирск 0:1 Иртыш
    4 тур
    		13 августа, суббота 10:30 Иртыш 1:0 Амкар-Пермь
    3 тур
    		10 августа, среда 16:00 Иртыш 0:2 Зенит-Ижевск
    2 тур
    		27 июля, среда 16:00 Оренбург-2 1:5 Иртыш
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 16:00 Носта 1:1 Иртыш
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