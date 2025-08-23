Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Авангард» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.05

23 августа 2025 8:04
Авангард - Иртыш
24 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

24 августа на стадионе в Курске местный «Авангард» встретится с «Иртышом» в рамках шестого тура Второй лиги А. Обе команды находятся в разной форме и занимают разные позиции в таблице, однако мотивация у коллективов максимальная. Хозяева пытаются выбраться из зоны неудач и прервать серию без побед, а гости борются за закрепление в верхней части таблицы.

«Авангард Курск»

Старт сезона для курского клуба складывается крайне неудачно. «Авангард» провeл пять матчей и набрал всего одно очко, находясь в нижней части таблицы. Команда не выигрывает уже семь матчей подряд, а также регулярно допускает ошибки в обороне – 11 пропущенных голов в последних пяти встречах говорят о серьeзных проблемах в защите. В атаке ситуация также не радует: всего четыре гола за этот период, то есть меньше одного за матч.

Стабильной игры у хозяев нет, но важно отметить, что команда всe же забивает, а на своeм поле может навязать борьбу даже более организованному сопернику.

«Иртыш»

Омский коллектив начал чемпионат более уверенно. После пяти туров у «Иртыша» 8 очков и третья строчка в таблице. Однако в последних матчах у команды также есть сложности – три тура подряд они не выигрывают, ограничиваясь ничьими и поражением.

«Иртыш» играет строго от обороны: всего три забитых и три пропущенных мяча в пяти встречах. Показатели говорят о том, что гости больше внимания уделяют сохранению своих ворот, чем активным действиям впереди. Средний результат последних матчей – 0.60 гола забито и столько же пропущено за игру.

Факты о командах

  • «Авангард Курск»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • 11 пропущенных голов за 5 игр

«Иртыш»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропустил всего 3 мяча за пять туров
  • Забивает в 6 из 7 последних игр против «Авангарда»

Личные встречи
29% (2)
29% (2)
43% (3)
10
Забитых мячей
10
1.43
В среднем за матч
1.43
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Авангард
3 : 0
15.06.2025
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
1 : 1
01.03.2025
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Авангард
1 : 1
09.06.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Авангард
2 : 1
21.08.2010
Иртыш
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Иртыш
2 : 1
18.04.2010
Авангард
Кубок ПФЛ, 2 тур
Авангард
1 : 2
11.11.2009
Иртыш
Показать все

Прогноз на матч «Авангард Курск» – «Иртыш»

Встреча обещает быть сдержанной: хозяева будут стремиться наконец-то добыть победу, но нестабильность обороны сильно снижает их шансы. «Иртыш» же играет крайне осторожно и предпочитает минимализм в атаке. На фоне этого сценария наиболее вероятным выглядит низовой исход с минимальным количеством голов. Ничейный результат также кажется реальным, учитывая слабую форму «Авангарда» и осторожность гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Ничья – коэффициент 3.10
  • Оба тайма с тоталом меньше 1.5 – коэффициент 1.95

2.05
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Иртыш Авангард
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 