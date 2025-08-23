24 августа на стадионе в Курске местный «Авангард» встретится с «Иртышом» в рамках шестого тура Второй лиги А. Обе команды находятся в разной форме и занимают разные позиции в таблице, однако мотивация у коллективов максимальная. Хозяева пытаются выбраться из зоны неудач и прервать серию без побед, а гости борются за закрепление в верхней части таблицы.

«Авангард Курск»

Старт сезона для курского клуба складывается крайне неудачно. «Авангард» провeл пять матчей и набрал всего одно очко, находясь в нижней части таблицы. Команда не выигрывает уже семь матчей подряд, а также регулярно допускает ошибки в обороне – 11 пропущенных голов в последних пяти встречах говорят о серьeзных проблемах в защите. В атаке ситуация также не радует: всего четыре гола за этот период, то есть меньше одного за матч.

Стабильной игры у хозяев нет, но важно отметить, что команда всe же забивает, а на своeм поле может навязать борьбу даже более организованному сопернику.

«Иртыш»

Омский коллектив начал чемпионат более уверенно. После пяти туров у «Иртыша» 8 очков и третья строчка в таблице. Однако в последних матчах у команды также есть сложности – три тура подряд они не выигрывают, ограничиваясь ничьими и поражением.

«Иртыш» играет строго от обороны: всего три забитых и три пропущенных мяча в пяти встречах. Показатели говорят о том, что гости больше внимания уделяют сохранению своих ворот, чем активным действиям впереди. Средний результат последних матчей – 0.60 гола забито и столько же пропущено за игру.

Факты о командах

«Авангард Курск»

Не выигрывает в 7 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 матчах подряд

11 пропущенных голов за 5 игр

«Иртыш»

Не выигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 0.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропустил всего 3 мяча за пять туров

Забивает в 6 из 7 последних игр против «Авангарда»

Прогноз на матч «Авангард Курск» – «Иртыш»

Встреча обещает быть сдержанной: хозяева будут стремиться наконец-то добыть победу, но нестабильность обороны сильно снижает их шансы. «Иртыш» же играет крайне осторожно и предпочитает минимализм в атаке. На фоне этого сценария наиболее вероятным выглядит низовой исход с минимальным количеством голов. Ничейный результат также кажется реальным, учитывая слабую форму «Авангарда» и осторожность гостей.

Рекомендованные ставки: