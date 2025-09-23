Мостовому предложили сыграть в Кубке России: «Мы найдем источники финансирования»

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев хочет пригласить Александра Мостового в свою команду для участия в следующем розыгрыше Пути регионов FONBET Кубка России.

Сам 41-летний экс-нападающий тоже собирается возобновить карьеру, чтобы сыграть в турнире.

«Я буду стараться. В этом году «Иртыш» уже вылетел из розыгрыша, но в следующем – посмотрим. Почему нет?

Как известно, у меня 130 голов, сейчас Ари забил один за «БроукБойз», обогнал меня, нужно наверстать.

Я своим игрокам уже сказал: «Если вы не отдадите голевой пас, вас в команде не будет».

Пригласить Мостового? Мы найдем источники финансирования. Тем более мы играем в манеже, у нас всегда тепло. Единственное: на самолете в Омск лететь далеко. Но мы можем ему СВ выкупить», – сказал Сычев.