Мостовому предложили сыграть в Кубке России: «Мы найдем источники финансирования»

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев хочет пригласить Александра Мостового в свою команду для участия в следующем розыгрыше Пути регионов FONBET Кубка России.
Сам 41-летний экс-нападающий тоже собирается возобновить карьеру, чтобы сыграть в турнире.
«Я буду стараться. В этом году «Иртыш» уже вылетел из розыгрыша, но в следующем – посмотрим. Почему нет?
Как известно, у меня 130 голов, сейчас Ари забил один за «БроукБойз», обогнал меня, нужно наверстать.
Я своим игрокам уже сказал: «Если вы не отдадите голевой пас, вас в команде не будет».
Пригласить Мостового? Мы найдем источники финансирования. Тем более мы играем в манеже, у нас всегда тепло. Единственное: на самолете в Омск лететь далеко. Но мы можем ему СВ выкупить», – сказал Сычев.
Источник: «Матч ТВ»