«Динамо Владивосток» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

05 сентября 2025 8:26
Динамо Вл - Иртыш
06 сент. 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют — нет
Сделать ставку

6 сентября в рамках 8 тура Второй лиги А состоится матч между «Динамо Владивосток» и «Иртышом». Обе команды находятся в первой половине таблицы и ведут борьбу за укрепление позиций. Несмотря на разные игровые стили, встреча обещает быть упорной и интересной с точки зрения анализа и ставок.

«Динамо Владивосток»

Клуб с Дальнего Востока после серии нестабильных результатов смог взять три очка в последнем туре, победив «Родину-2» на выезде (1:0). Эта победа стала второй за пять последних матчей, и главное – команда снова сыграла на ноль в обороне. В предыдущих турах «Динамо Владивосток» показал способность эффективно атаковать, особенно в домашней игре против «Авангарда Курск» (4:0).

За пять последних матчей динамовцы забили 8 голов, что даeт среднюю результативность 1.60 мяча за игру. Однако оборона не без проблем – 7 пропущенных мячей (1.40 в среднем за игру), и только два сухих матча. Тем не менее, дома команда традиционно действует агрессивнее и стабильно забивает в последних 4 турах чемпионата.

«Иртыш»

Омский коллектив провeл в последних турах серию плотных матчей, с результатами в духе прагматичного футбола. В пяти последних матчах «Иртыш» пропустил всего 4 мяча, демонстрируя организованную и сдержанную игру в обороне (0.80 гола за матч в среднем). Однако с атакой у команды сложнее – также 4 гола за 5 игр.

После домашнего поражения от «Торпедо Миасс» со счeтом 0:1 команда рискует потерять позиции, и на выезде ей будет непросто. Особенно если учесть, что «Иртыш» редко забивает больше одного мяча за матч и делает ставку на контроль и плотную игру в средней линии.

Факты о командах

«Динамо Владивосток»

  • 7 место после 7 туров, 9 очков
  • В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Победы над «Торпедо Миасс» и «Авангардом Курск»

«Иртыш»

  • 3 место после 7 туров, 11 очков
  • В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 матчей)
  • Пропускает не более 1 мяча в 4 из 5 последних матчей
  • Только одна победа в трeх последних турах

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
4
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
0.75
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Иртыш
2 : 1
26.07.2025
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Иртыш
0 : 1
26.04.2025
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо Вл
0 : 0
08.03.2025
Иртыш
Россия. Кубок, 1/64 финала
Динамо Вл
2 : 1
14.09.2022
Иртыш

Прогноз на матч «Динамо Владивосток» – «Иртыш»

Матч выглядит как классическое противостояние атаки и обороны. «Динамо Владивосток» имеет более ярко выраженную направленность на атаку, особенно на домашнем поле, в то время как «Иртыш» делает ставку на сдержанную игру и старается выжидать ошибки соперника.

Ожидается низовая игра с небольшим количеством голов. Однако учитывая, что хозяева стабильно забивают, а гости редко остаются сухими, наиболее вероятный сценарий – минимальная победа «Динамо Владивосток» или ничья в низовом стиле.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – нет – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.70
  • Победа «Динамо Владивосток» с форой (0) – коэффициент 1.95

Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Иртыш Динамо Вл
Рекомендуем
