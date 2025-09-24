Мостовой ответил на предложение сыграть в Кубке России

Александр Мостовой отреагировал на приглашение президента «Иртыша» Дмитрия Сычева.

– Готовы сыграть за «Иртыш» в Кубке России?

– Слово «играть» здесь, наверное, не подходит, а вот выйти на несколько минут – почему бы и нет. Тем более, когда люди каждый раз кричат, что какие-то рекорды устанавливаются.

Сейчас я пока в плохой форме, потому что травмирован. Я уже второй месяц лечусь – у меня задняя поверхность бедра надорвана.

Сколько сыграть готов буду – зависит от формы. Выйти постоять можно и надолго, выйти походить тоже могу долго, а вот если поиграть, конечно, все по-другому.

Но, поверьте, не подведу. Мяч у меня до сих пор еще не отнимут.