Мостовой ответил на предложение сыграть в Кубке России

Сегодня, 22:27

Александр Мостовой отреагировал на приглашение президента «Иртыша» Дмитрия Сычева.

– Готовы сыграть за «Иртыш» в Кубке России?

– Слово «играть» здесь, наверное, не подходит, а вот выйти на несколько минут – почему бы и нет. Тем более, когда люди каждый раз кричат, что какие-то рекорды устанавливаются.

Сейчас я пока в плохой форме, потому что травмирован. Я уже второй месяц лечусь – у меня задняя поверхность бедра надорвана.

Сколько сыграть готов буду – зависит от формы. Выйти постоять можно и надолго, выйти походить тоже могу долго, а вот если поиграть, конечно, все по-другому.

Но, поверьте, не подведу. Мяч у меня до сих пор еще не отнимут.

  • Мостовому в августе исполнилось 57 лет.
  • В ходе карьеры он поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

Источник: Sport24
Россия. Кубок Иртыш Сычев Дмитрий Мостовой Александр
