23.04.2026, четверг, 22:30
Испания. Примера, 33 тур
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Овьедо
Овьедо
4-1-2-2-1
13
Эскандель
16
Лопес
3
Байи
12
Кальво
22
Видаль
11
Коломбатто
6
Сибо
10
Рейна
24
Фернандес
7
Чайра
16
Виньяс
3-2-1-2-2
1
Тенас
15
Моуриньо
6
Наварро
23
Кардона
12
Вейга
18
Гуйе
10
Парехо
17
Бьюкенан
7
Гонсалес
19
Пепе
21
Олувасейи
16
Лопес
23
Альхассан
23
Альхассан
16
Лопес
6
Сибо
14
Эджария
14
Эджария
6
Сибо
10
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
10
Рейна
7
Чайра
27
27
7
Чайра
24
Фернандес
23
Хассан
23
Хассан
24
Фернандес
15
Моуриньо
3
Фримен
3
Фримен
15
Моуриньо
10
Парехо
18
Парти
18
Парти
10
Парехо
7
Гонсалес
10
Молейро
10
Молейро
7
Гонсалес
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
17
Бьюкенан
21
Олувасейи
7
Перес
7
Перес
21
Олувасейи
Остались в запасе
Овьедо
Вильярреал
31
Хорациу Молдован
ВР
1
Miguel Narvaez
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
5
Alassane Diatta
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
1
Miguel Narvaez
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
5
Alassane Diatta
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Овьедо
Точно не сыграют
Вильярреал
Точно не сыграют
Статистика матча Овьедо - Вильярреал
1
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
543
409
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.39
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Вильярреала», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»