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  • «Овьедо» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

«Овьедо» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

23 апреля, 21:20
Овьедо
23.04.2026, четверг, 22:30
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
69' И. Чайра
13' Н. Пепе (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Дани Кальво
(К) ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Ильяс Чайра
ЛВ
24
Тиаго Фернандес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
6
Кваси Сибо
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
16
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Овьедо
31
Хорациу Молдован
ВР
1
Miguel Narvaez
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
14
Ови Эджария
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
18
Томас Парти
ЦП
5
Alassane Diatta
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Эскандель
16
Лопес
3
Байи
12
Кальво
22
Видаль
11
Коломбатто
6
Сибо
10
Рейна
24
Фернандес
7
Чайра
16
Виньяс
3-2-1-2-2
1
Тенас
15
Моуриньо
6
Наварро
23
Кардона
12
Вейга
18
Гуйе
10
Парехо
17
Бьюкенан
7
Гонсалес
19
Пепе
21
Олувасейи
16
Лопес
23
Альхассан
23
Альхассан
16
Лопес
6
Сибо
14
Эджария
14
Эджария
6
Сибо
10
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
10
Рейна
7
Чайра
27
27
7
Чайра
24
Фернандес
23
Хассан
23
Хассан
24
Фернандес
15
Моуриньо
3
Фримен
3
Фримен
15
Моуриньо
10
Парехо
18
Парти
18
Парти
10
Парехо
7
Гонсалес
10
Молейро
10
Молейро
7
Гонсалес
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
17
Бьюкенан
21
Олувасейи
7
Перес
7
Перес
21
Олувасейи
Остались в запасе
Овьедо
Вильярреал
31
Хорациу Молдован
ВР
1
Miguel Narvaez
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
5
Alassane Diatta
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
1
Miguel Narvaez
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
5
Alassane Diatta
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Овьедо
Точно не сыграют
Леандер Дендокер
ЦП
Николас Фонсека
ОП
Алекс Форес
ЦФ
Лука Илич
АП
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Санти Комесанья
ЦП
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Статистика матча Овьедо - Вильярреал
1
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
543
409
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.39
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Вильярреала», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо»«Вильярреал»

«Овьедо» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Овьедо
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