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  • «Реал» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026

«Реал» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026

14 мая, 21:20
Реал
14.05.2026, четверг, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Овьедо
44' Г. Гарсия 80' Д. Беллингем
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Винисиус
(К) ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Давид Костас
(К) ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Ильяс Чайра
ЛВ
24
Тиаго Фернандес
ЛВ
5
Николас Фонсека
ОП
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
10
Альберто Рейна
ЦП
16
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Сесар Паласиос
АП
42
Даниэль Яньес
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Овьедо
31
Хорациу Молдован
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
23
Хессем Хассан
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
2
Асенсио
5
Алаба
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
6
Камавинга
7
Винисиус
21
Диас
7
Гарсия
30
Мастантуоно
4-2-1-2-1
13
Эскандель
22
Видаль
3
Байи
4
Костас
23
Альхассан
5
Фонсека
11
Коломбатто
10
Рейна
7
Чайра
24
Фернандес
16
Виньяс
12
Александер-Арнольд
14
Карвахаль
14
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
5
Беллингем
5
Беллингем
14
Чуамени
21
Диас
8
Паласиос
8
Паласиос
21
Диас
30
Мастантуоно
42
Яньес
42
Яньес
30
Мастантуоно
7
Гарсия
10
Мбаппе
10
Мбаппе
7
Гарсия
22
Видаль
17
Ахиядо
17
Ахиядо
22
Видаль
7
Чайра
8
Касорла
8
Касорла
7
Чайра
5
Фонсека
27
27
5
Фонсека
24
Фернандес
23
Хассан
23
Хассан
24
Фернандес
Остались в запасе
Реал
Овьедо
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
31
Хорациу Молдован
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
21
Лука Илич
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
21
Лука Илич
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Гильермо Алмада
Реал
Точно не сыграют
Даниэль Себальос
ЦП
Эдер Милитао
ЦЗ
Арда Гюлер
АП
Ферлан Менди
ЛЗ
Родриго
ПВ
Федерико Вальверде
ЦП
Андрей Лунин
ВР
Дин Хейсен
ЦЗ
Овьедо
Точно не сыграют
Леандер Дендокер
ЦП
Брендон Домингес
ЦП
Хави Лопес
ЛЗ
Кваси Сибо
ЦП
Ови Эджария
ЦП
Статистика матча Реал - Овьедо
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
14
Офсайды
2
1
Количество передач
616
326
Сейвы
1
5
Точность передач %
92
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.04
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Овьедо», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Овьедо»

«Реал» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Овьедо Реал
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