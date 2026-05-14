14.05.2026, четверг, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-1-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
2
Асенсио
5
Алаба
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
6
Камавинга
7
Винисиус
21
Диас
7
Гарсия
30
Мастантуоно
4-2-1-2-1
13
Эскандель
22
Видаль
3
Байи
4
Костас
23
Альхассан
5
Фонсека
11
Коломбатто
10
Рейна
7
Чайра
24
Фернандес
16
Виньяс
12
Александер-Арнольд
14
Карвахаль
14
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
5
Беллингем
5
Беллингем
14
Чуамени
21
Диас
8
Паласиос
8
Паласиос
21
Диас
30
Мастантуоно
42
Яньес
42
Яньес
30
Мастантуоно
7
Гарсия
10
Мбаппе
10
Мбаппе
7
Гарсия
22
Видаль
17
Ахиядо
17
Ахиядо
22
Видаль
7
Чайра
8
Касорла
8
Касорла
7
Чайра
5
Фонсека
27
27
5
Фонсека
24
Фернандес
23
Хассан
23
Хассан
24
Фернандес
Остались в запасе
Реал
Овьедо
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
31
Хорациу Молдован
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
21
Лука Илич
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
21
Лука Илич
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Гильермо Алмада
Статистика матча Реал - Овьедо
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
14
Офсайды
2
1
Количество передач
616
326
Сейвы
1
5
Точность передач %
92
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.04
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Овьедо», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Овьедо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»