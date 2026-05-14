Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Овьедо», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Овьедо»