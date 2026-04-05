05.04.2026, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Овьедо
Овьедо
4-1-2-2-1
13
Эскандель
25
Лопес
12
Кальво
2
Байи
22
Видаль
23
Фонсека
6
Сибо
5
Рейна
15
Фернандес
7
Чайра
21
Виньяс
4-1-3-1-1
1
Влаходимос
2
Кармона
4
Салас
5
Ньянзу
36
Осо
19
Менди
15
Соу
16
Санчес
6
Гудель
17
Варгас
9
Адамс
25
Лопес
3
Альхассан
3
Альхассан
25
Лопес
6
Сибо
11
Коломбатто
11
Коломбатто
6
Сибо
5
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
5
Рейна
15
Фернандес
12
Хассан
12
Хассан
15
Фернандес
21
Виньяс
17
Борбас
17
Борбас
21
Виньяс
36
Осо
12
Суасо
12
Суасо
36
Осо
2
Кармона
32
Кастрин
32
Кастрин
2
Кармона
15
Соу
28
Буэно
28
Буэно
15
Соу
17
Варгас
21
Эджуке
21
Эджуке
17
Варгас
19
Менди
7
Ромеро
7
Ромеро
19
Менди
Остались в запасе
Овьедо
Севилья
26
Miguel Narvaez
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
Главный тренер
Гильермо Алмада
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Алексис Санчес
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
26
Miguel Narvaez
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Алексис Санчес
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Овьедо
Точно не сыграют
Севилья
Точно не сыграют
Статистика матча Овьедо - Севилья
5
1
3
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
9
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
501
209
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
60
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.48
0.66
xGP (предотвращенные голы)
-0.12
-0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Севильи», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»