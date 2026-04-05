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  • «Овьедо» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Овьедо» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 18:20
Овьедо
05.04.2026, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
32' Ф. Виньяс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
(К) ЦЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
23
Николас Фонсека
ОП
6
Кваси Сибо
ЦП
5
Альберто Рейна
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЛВ
15
Тиаго Фернандес
ЛВ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
36
Осо
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Танги Ньянзу
ЦЗ
2
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
19
Батиста Менди
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Хуанлу Санчес
ЦП
6
Неманья Гудель
(К) ЦП
17
Рубен Варгас
ЛВ
9
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Овьедо
26
Miguel Narvaez
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
27
P. Agudin
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
12
Хессем Хассан
ПВ
17
Тиаго Борбас
ЦФ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Габриэль Суасо
ЛЗ
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
28
Ману Буэно
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Алексис Санчес
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Эскандель
25
Лопес
12
Кальво
2
Байи
22
Видаль
23
Фонсека
6
Сибо
5
Рейна
15
Фернандес
7
Чайра
21
Виньяс
4-1-3-1-1
1
Влаходимос
2
Кармона
4
Салас
5
Ньянзу
36
Осо
19
Менди
15
Соу
16
Санчес
6
Гудель
17
Варгас
9
Адамс
25
Лопес
3
Альхассан
3
Альхассан
25
Лопес
6
Сибо
11
Коломбатто
11
Коломбатто
6
Сибо
5
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
5
Рейна
15
Фернандес
12
Хассан
12
Хассан
15
Фернандес
21
Виньяс
17
Борбас
17
Борбас
21
Виньяс
36
Осо
12
Суасо
12
Суасо
36
Осо
2
Кармона
32
Кастрин
32
Кастрин
2
Кармона
15
Соу
28
Буэно
28
Буэно
15
Соу
17
Варгас
21
Эджуке
21
Эджуке
17
Варгас
19
Менди
7
Ромеро
7
Ромеро
19
Менди
Остались в запасе
Овьедо
Севилья
26
Miguel Narvaez
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
Главный тренер
Гильермо Алмада
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Алексис Санчес
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
26
Miguel Narvaez
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Алексис Санчес
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Овьедо
Точно не сыграют
Лукас Ахиядо
ПЗ
Давид Карму
ЦЗ
Леандер Дендокер
ЦП
Ови Эджария
ЦП
Алекс Форес
ЦФ
Лука Илич
АП
Севилья
Точно не сыграют
Люсьен Агум
ОП
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Маркао
ЦЗ
Нил Мопе
ЦФ
Статистика матча Овьедо - Севилья
5
1
3
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
9
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
501
209
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
60
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.48
0.66
xGP (предотвращенные голы)
-0.12
-0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Севильи», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо»«Севилья»

«Овьедо» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Овьедо
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