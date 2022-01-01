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Испания. Сегунда
Команды
Овьедо
Состав
€ 31,10 млн
Реал Овьедо - состав команды
Овьедо
Испания. Сегунда
Стадион:
Карлос Тартьере
Сайт:
http://www.realoviedo.es
Тренер:
Гильермо Алмада
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Эскандель Аарон
Вра
31
€ 3 млн
23
Домингес Карлос
Защ
25
€ 2 млн
4
Костас Давид
Защ
31
€ 1.2 млн
22
Видаль Игнасио
Защ
31
€ 1.2 млн
3
Крус Хуан
Защ
34
€ 1 млн
12
Кальво Дани
Защ
32
€ 0.9 млн
21
Хименес Давид
Защ
22
-
11
Коломбатто Сантьяго
Пол
29
€ 2.5 млн
10
Рейна Альберто
Пол
28
€ 2 млн
16
Альдасоро Ариц
Пол
27
€ 2 млн
21
Илич Лука
Пол
27
€ 1.4 млн
6
Сибо Кваси
Пол
28
€ 1.4 млн
6
Вильяэрмоса Даниэль
Пол
25
€ 1.2 млн
5
Лаххаб Юнесс
Пол
27
€ 0.6 млн
19
Домингес Брендон
Пол
26
€ 0.5 млн
14
Эджария Ови
Пол
28
€ 0.4 млн
30
Marco Esteban
Пол
-
24
Alexandru Ișfan
Пол
-
7
Чайра Ильяс
Нап
25
€ 4 млн
9
Рамос Кристофер
Нап
29
€ 2.5 млн
11
Гонсалес Хакобо
Нап
29
€ 1.2 млн
14
Фернандес Луна Карлос
Нап
30
€ 1 млн
17
Педрола Эстанис
Нап
23
€ 0.9 млн
25
Моралес Хосе Луис
Нап
39
€ 0.2 млн
20
Pablo Sáenz
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 11, нападающих: 7
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