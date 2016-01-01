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Испания. Сегунда
Команды
Овьедо
Результаты
€ 31,10 млн
Реал Овьедо - результаты матчей
Овьедо
Испания. Сегунда
Стадион:
Карлос Тартьере
Сайт:
http://www.realoviedo.es
Тренер:
Гильермо Алмада
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Таблица
Испания. Сегунда. 2026/2027
Испания. Кубок. 2025/2026
Испания. Примера. 2025/2026
Испания. Кубок. 2024/2025
Испания. Сегунда. 2024/2025
Испания. Кубок. 2023/2024
Испания. Сегунда. 2023/2024
Испания. Кубок. 2022/2023
Испания. Кубок. 2021/2022
Испания. Кубок. 2020/2021
Испания. Сегунда. 2018/2019
Испания. Сегунда. 2017/2018
Испания. Сегунда. 2016/2017
Испания. Сегунда. 2015/2016
Испания. Кубок. 2014/2015
Испания. Кубок. 2011/2012
Товарищеские матчи. 2010
Испания. Кубок. 2009/2010
Испания. Кубок. 2008/2009
02.11 | 18:15
Овьедо
2 : 3
Лас-Пальмас
24.10 | 22:00
Альмерия
2 : 2
Овьедо
18.10 | 15:00
Сеута
1 : 2
Овьедо
12.10 | 19:30
Овьедо
0 : 0
Эйбар
02.10 | 21:30
Эльденсе
4 : 1
Овьедо
27.09 | 22:00
Овьедо
2 : 0
Спортинг
20.09 | 15:00
Сабадель
3 : 1
Овьедо
13.09 | 17:15
Вальядолид
0 : 3
Овьедо
06.09 | 17:15
Овьедо
0 : 0
Бургос
29.08 | 20:00
Альбасете
0 : 1
Овьедо
22.08 | 18:00
Овьедо
0 : 1
Леганес
15.08 | 20:00
Овьедо
0 : 0
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