Турниры:
Испания. Сегунда (2018/2019)
|42 тур
|8 июня, суббота
|21:30
|Осасуна
|1:0
|Реал Ов
|41 тур
|4 июня, вторник
|22:00
|Реал Ов
|4:3
|Райо Махадаонда
|40 тур
|26 мая, воскресенье
|19:00
|Тенерифе
|2:1
|Реал Ов
|39 тур
|19 мая, воскресенье
|17:00
|Реал Ов
|1:0
|Нумансия
|38 тур
|13 мая, понедельник
|22:00
|Малага
|3:0
|Реал Ов
|37 тур
|5 мая, воскресенье
|21:30
|Реал Ов
|1:1
|Гранада
|36 тур
|27 апреля, суббота
|19:00
|Альмерия
|0:1
|Реал Ов
|35 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:00
|Реал Ов
|3:3
|Кордоба
|34 тур
|14 апреля, воскресенье
|00:00
|Реус Депортиу
|0:3
|Реал Ов
|
Тех. поражение
|33 тур
|6 апреля, суббота
|21:30
|Реал Ов
|1:1
|Лас-Пальмас
|32 тур
|31 марта, воскресенье
|19:00
|Реал Ов
|1:1
|Депортиво
|31 тур
|24 марта, воскресенье
|22:45
|Спортинг
|1:0
|Реал Ов
|30 тур
|17 марта, воскресенье
|14:00
|Реал Ов
|2:0
|Химнастик
|29 тур
|9 марта, суббота
|18:00
|Мальорка
|1:0
|Реал Ов
|28 тур
|3 марта, воскресенье
|20:00
|Реал Ов
|1:1
|Луго
|27 тур
|23 февраля, суббота
|18:00
|Альбасете
|0:0
|Реал Ов
|26 тур
|16 февраля, суббота
|22:00
|Реал Ов
|1:0
|Алькоркон
|25 тур
|9 февраля, суббота
|20:00
|Эльче
|1:2
|Реал Ов
|24 тур
|3 февраля, воскресенье
|18:00
|Реал Ов
|2:1
|Кадис
|23 тур
|25 января, пятница
|23:00
|Сарагоса
|2:0
|Реал Ов
|22 тур
|20 января, воскресенье
|22:00
|Эстремадура
|0:2
|Реал Ов
|21 тур
|12 января, суббота
|22:30
|Реал Ов
|1:0
|Тенерифе
|20 тур
|7 января, понедельник
|20:00
|Нумансия
|2:3
|Реал Ов
|19 тур
|22 декабря, суббота
|18:00
|Реал Ов
|0:0
|Малага
|18 тур
|15 декабря, суббота
|18:00
|Гранада
|1:0
|Реал Ов
|17 тур
|8 декабря, суббота
|22:00
|Реал Ов
|1:2
|Альмерия
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|22:30
|Лас-Пальмас
|0:0
|Реал Ов
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|20:00
|Реал Ов
|3:0
|Реус Депортиу
|14 тур
|17 ноября, суббота
|22:45
|Реал Ов
|2:1
|Спортинг
|13 тур
|10 ноября, суббота
|22:30
|Депортиво
|4:0
|Реал Ов
|12 тур
|4 ноября, воскресенье
|18:00
|Реал Ов
|1:1
|Мальорка
|11 тур
|28 октября, воскресенье
|14:00
|Химнастик
|2:1
|Реал Ов
|10 тур
|20 октября, суббота
|17:00
|Реал Ов
|2:1
|Осасуна
|9 тур
|14 октября, воскресенье
|17:00
|Райо Махадаонда
|1:0
|Реал Ов
|8 тур
|7 октября, воскресенье
|19:00
|Реал Ов
|1:0
|Альбасете
|7 тур
|30 сентября, воскресенье
|13:00
|Алькоркон
|2:0
|Реал Ов
|6 тур
|23 сентября, воскресенье
|17:00
|Реал Ов
|1:1
|Эльче
|5 тур
|16 сентября, воскресенье
|17:00
|Луго
|0:2
|Реал Ов
|4 тур
|8 сентября, суббота
|19:00
|Реал Ов
|0:4
|Сарагоса
|3 тур
|1 сентября, суббота
|20:00
|Кадис
|1:1
|Реал Ов
|2 тур
|25 августа, суббота
|23:00
|Кордоба
|2:4
|Реал Ов
|1 тур
|19 августа, воскресенье
|20:00
|Реал Ов
|1:1
|Эстремадура