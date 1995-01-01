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    Реал Ов - результаты

    Город Овьедо
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.realoviedo.es
    Тренер Альваро Сервера
    Турниры:
    Испания. Сегунда (2018/2019)
    42 тур
    		8 июня, суббота 21:30 Осасуна 1:0 Реал Ов
    41 тур
    		4 июня, вторник 22:00 Реал Ов 4:3 Райо Махадаонда
    40 тур
    		26 мая, воскресенье 19:00 Тенерифе 2:1 Реал Ов
    39 тур
    		19 мая, воскресенье 17:00 Реал Ов 1:0 Нумансия
    38 тур
    		13 мая, понедельник 22:00 Малага 3:0 Реал Ов
    37 тур
    		5 мая, воскресенье 21:30 Реал Ов 1:1 Гранада
    36 тур
    		27 апреля, суббота 19:00 Альмерия 0:1 Реал Ов
    35 тур
    		21 апреля, воскресенье 19:00 Реал Ов 3:3 Кордоба
    34 тур
    		14 апреля, воскресенье 00:00 Реус Депортиу 0:3 Реал Ов
    Тех. поражение
    33 тур
    		6 апреля, суббота 21:30 Реал Ов 1:1 Лас-Пальмас
    32 тур
    		31 марта, воскресенье 19:00 Реал Ов 1:1 Депортиво
    31 тур
    		24 марта, воскресенье 22:45 Спортинг 1:0 Реал Ов
    30 тур
    		17 марта, воскресенье 14:00 Реал Ов 2:0 Химнастик
    29 тур
    		9 марта, суббота 18:00 Мальорка 1:0 Реал Ов
    28 тур
    		3 марта, воскресенье 20:00 Реал Ов 1:1 Луго
    27 тур
    		23 февраля, суббота 18:00 Альбасете 0:0 Реал Ов
    26 тур
    		16 февраля, суббота 22:00 Реал Ов 1:0 Алькоркон
    25 тур
    		9 февраля, суббота 20:00 Эльче 1:2 Реал Ов
    24 тур
    		3 февраля, воскресенье 18:00 Реал Ов 2:1 Кадис
    23 тур
    		25 января, пятница 23:00 Сарагоса 2:0 Реал Ов
    22 тур
    		20 января, воскресенье 22:00 Эстремадура 0:2 Реал Ов
    21 тур
    		12 января, суббота 22:30 Реал Ов 1:0 Тенерифе
    20 тур
    		7 января, понедельник 20:00 Нумансия 2:3 Реал Ов
    19 тур
    		22 декабря, суббота 18:00 Реал Ов 0:0 Малага
    18 тур
    		15 декабря, суббота 18:00 Гранада 1:0 Реал Ов
    17 тур
    		8 декабря, суббота 22:00 Реал Ов 1:2 Альмерия
    16 тур
    		2 декабря, воскресенье 22:30 Лас-Пальмас 0:0 Реал Ов
    15 тур
    		25 ноября, воскресенье 20:00 Реал Ов 3:0 Реус Депортиу
    14 тур
    		17 ноября, суббота 22:45 Реал Ов 2:1 Спортинг
    13 тур
    		10 ноября, суббота 22:30 Депортиво 4:0 Реал Ов
    12 тур
    		4 ноября, воскресенье 18:00 Реал Ов 1:1 Мальорка
    11 тур
    		28 октября, воскресенье 14:00 Химнастик 2:1 Реал Ов
    10 тур
    		20 октября, суббота 17:00 Реал Ов 2:1 Осасуна
    9 тур
    		14 октября, воскресенье 17:00 Райо Махадаонда 1:0 Реал Ов
    8 тур
    		7 октября, воскресенье 19:00 Реал Ов 1:0 Альбасете
    7 тур
    		30 сентября, воскресенье 13:00 Алькоркон 2:0 Реал Ов
    6 тур
    		23 сентября, воскресенье 17:00 Реал Ов 1:1 Эльче
    5 тур
    		16 сентября, воскресенье 17:00 Луго 0:2 Реал Ов
    4 тур
    		8 сентября, суббота 19:00 Реал Ов 0:4 Сарагоса
    3 тур
    		1 сентября, суббота 20:00 Кадис 1:1 Реал Ов
    2 тур
    		25 августа, суббота 23:00 Кордоба 2:4 Реал Ов
    1 тур
    		19 августа, воскресенье 20:00 Реал Ов 1:1 Эстремадура
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