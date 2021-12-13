- 4 января
- 23:54 Кубок Испании. «Атлетико» вышел в 1/8 финала, победив Реал Овьедо»
- 13 декабря 2021
- 17:13 ⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ» 30
- 27 мая 2020
- 10:01 Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба» 2
- 26 апреля 2020
- 15:20 AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне 1
- 20 марта 2020
- 14:41 Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?» 3
- 11 февраля 2020
- 21:44 Лунин – о возвращении в «Реал»: «Пока со мной не обсуждали планы на следующий сезон» 1
- 19 января 2020
- 23:33 Лунин: «Моя цель – выступить на Евро-2020 и снова играть в «Реале» 1
- 15 января 2020
- 13:18 «Овьедо» арендовал вратаря «Реала» Лунина
- 11 января 2020
- 10:57 Sport Arena: Лунин близок к переходу в «Реал» Овьедо 2
- 19 сентября 2019
- 00:25 В последних четырех матчах Лиги чемпионов «Реал» разгромили три раза 13
- 5 февраля 2019
- 14:30 Рамос: «Не исключаю, что стану тренером. Быть лидером и капитаном – это почти как тренировать» 2
- 22 января 2019
- 14:59 Okdiario: «Реал согласовал пятилетний контракт с Азаром. Зарплата бельгийца составит 13 миллионов плюс бонусы 22
- 17 января 2019
- 16:12 «Арсенал» поспорит с «Реалом» за Дзаниоло
- 15:24 «Реал» провел переговоры с представителями Милитао. Сам игрок хочет выступать в АПЛ
- 01:20 Кубок Испании. «Реал» минимально уступил «Леганесу» и вышел в четвертьфинал 1
- 16 января 2019
- 16:58 Фото Модричу подарили мягкую куклу в виде себя 2
- 15:25 «Валенсия» пыталась арендовать Мариано Диаса у «Реала», но получила отказ
- 15:12 Бэйл может покинуть «Реал», если Великобритания выйдет из Евросоюза 5
- 1 октября 2017
- 23:07 Видео Роналду отдал 200-й голевой пас в карьере 6
- 8 июня 2016
- 12:54 Экс-капитан «Реала» возглавил «Овьедо» 1
- 18 сентября 2015
- 23:46 Луческу: «Роналду можно вручать премию за нечестную игру» 5