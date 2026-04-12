12.04.2026, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-3-1-1
13
Раду
14
Нуньес
4
Айду
5
Каррейра
20
Алонсо
17
Руэда
36
Антаньон
19
Сведберг
15
Весино
8
Лопес
18
Дуран
4-1-2-2-1
13
Эскандель
22
Видаль
2
Байи
12
Кальво
25
Лопес
23
Фонсека
5
Рейна
6
Сибо
7
Чайра
15
Фернандес
21
Виньяс
14
Нуньес
3
Мингеса
3
Мингеса
14
Нуньес
15
Весино
6
Мориба
6
Мориба
15
Весино
19
Сведберг
9
Хутгла
9
Хутгла
19
Сведберг
18
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
18
Дуран
36
Антаньон
10
Аспас
10
Аспас
36
Антаньон
7
Чайра
3
Альхассан
3
Альхассан
7
Чайра
5
Рейна
4
Костас
4
Костас
5
Рейна
23
Фонсека
11
Коломбатто
11
Коломбатто
23
Фонсека
15
Фернандес
12
Хассан
12
Хассан
15
Фернандес
21
Виньяс
17
Борбас
17
Борбас
21
Виньяс
Остались в запасе
Сельта
Овьедо
1
Иван Вильяр
ВР
29
Y. Lago
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Хорациу Молдован
ВР
16
Давид Карму
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
29
Y. Lago
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
16
Давид Карму
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Гильермо Алмада
Сельта
Точно не сыграют
Овьедо
Точно не сыграют
Статистика матча Сельта - Овьедо
1
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
13
Офсайды
2
2
Количество передач
689
319
Сейвы
3
6
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.71
xGP (предотвращенные голы)
1.81
1.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Овьедо», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Овьедо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»