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  • «Сельта» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Сельта» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 18:20
Сельта
12.04.2026, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
0 : 3
Завершен
Овьедо
4' А. Рейна 45' Ф. Виньяс 57' Ф. Виньяс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
(К) ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Фер Лопес
ПВ
18
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
12
Дани Кальво
(К) ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
23
Николас Фонсека
ОП
5
Альберто Рейна
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЛВ
15
Тиаго Фернандес
ЛВ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
29
Y. Lago
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Овьедо
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
16
Давид Карму
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
27
P. Agudin
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
12
Хессем Хассан
ПВ
17
Тиаго Борбас
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Раду
14
Нуньес
4
Айду
5
Каррейра
20
Алонсо
17
Руэда
36
Антаньон
19
Сведберг
15
Весино
8
Лопес
18
Дуран
4-1-2-2-1
13
Эскандель
22
Видаль
2
Байи
12
Кальво
25
Лопес
23
Фонсека
5
Рейна
6
Сибо
7
Чайра
15
Фернандес
21
Виньяс
14
Нуньес
3
Мингеса
3
Мингеса
14
Нуньес
15
Весино
6
Мориба
6
Мориба
15
Весино
19
Сведберг
9
Хутгла
9
Хутгла
19
Сведберг
18
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
18
Дуран
36
Антаньон
10
Аспас
10
Аспас
36
Антаньон
7
Чайра
3
Альхассан
3
Альхассан
7
Чайра
5
Рейна
4
Костас
4
Костас
5
Рейна
23
Фонсека
11
Коломбатто
11
Коломбатто
23
Фонсека
15
Фернандес
12
Хассан
12
Хассан
15
Фернандес
21
Виньяс
17
Борбас
17
Борбас
21
Виньяс
Остались в запасе
Сельта
Овьедо
1
Иван Вильяр
ВР
29
Y. Lago
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Хорациу Молдован
ВР
16
Давид Карму
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
29
Y. Lago
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
16
Давид Карму
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Гильермо Алмада
Сельта
Точно не сыграют
Уго Альварес
ЦП
Михайло Ристич
ЛЗ
Хави Родригес
ПЗ
Мигель Роман
ЦП
Карл Старфельт
ЦЗ
Овьедо
Точно не сыграют
Леандер Дендокер
ЦП
Алекс Форес
ЦФ
Лука Илич
АП
Статистика матча Сельта - Овьедо
1
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
13
Офсайды
2
2
Количество передач
689
319
Сейвы
3
6
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.71
xGP (предотвращенные голы)
1.81
1.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Овьедо», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Овьедо»

«Сельта» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Овьедо Сельта
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