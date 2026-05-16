«Реал Овьедо» – «Алавес»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.40

17 мая состоится матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Овьедо» примет «Алавес». Хозяева замыкают таблицу и практически лишились шансов на спасение, а гости совершили сенсацию, обыграв «Барселону», и ведут борьбу за выживание. Разница в мотивации и текущей форме очевидна.
«Реал Овьедо»
Астурийцы переживают катастрофический сезон и находятся на последнем месте. Команда не побеждает в 5 последних матчах и забила всего 2 мяча на этом отрезке (0,40 в среднем). Федерико Виньяс с 9 голами в 33 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После поражений от «Реала» (0:2), «Бетиса» (0:3) и «Эльче» (1:2), а также нулевой ничьей с «Хетафе» команда пропускает в среднем 1,60 мяча за игру. «Реал Овьедо» забивает в 3 последних матчах, но этого катастрофически мало для спасения. При этом астурийцы не проигрывают дома «Алавесу» в 6 из 7 последних личных встреч.
«Алавес»
Баски сотворили главную сенсацию тура, обыграв чемпионскую «Барселону» со счeтом 1:0. Команда забивает в 10 последних матчах подряд и наколотила 7 мячей в 5 последних встречах (1,40 в среднем). Тони Мартинес с 16 голами в 40 матчах является главной звездой. После победы над «Барселоной», ничьей с «Эльче» (1:1) и поражений от «Атлетика» (2:4) команда занимает 16-е место и борется за выживание. «Алавес» пропускает в 17 из 19 последних матчей, но забивает в 10 турах подряд.
Факты о командах:
«Реал Овьедо»
- Без побед в 5 последних матчах
- Забивает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Пропускает в среднем 1,60 мяча за игру
- Не проигрывает дома «Алавесу» в 6 из 7 последних личных встреч
«Алавес»
- Забивает в 10 последних матчах подряд
- Забивает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Пропускает в 17 из 19 последних встреч
- Одержал сенсационную победу над «Барселоной» (1:0)
История противостояний
- «Реал Овьедо» не проигрывает дома в 6 из 7 последних личных встреч
- Последняя встреча: ничья (1:1)
Прогноз на матч «Реал Овьедо» – «Алавес»
«Алавес» находится в отличной форме, забивает в 10 матчах подряд и борется за выживание. «Реал Овьедо» почти не забивает и занимает последнее место. Однако астурийцы традиционно сильны дома против басков. Учитывая, что гости регулярно пропускают, наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья или минимальная победа «Алавеса».
Рекомендованные ставки:
- «Алавес» не проиграет – коэффициент 1.40
- Обе забьют – да