Овьедо - Севилья
05 апр. 2026, воскресенье 19:30 | Испания. Примера, 30 тур
5 апреля в 30-м туре Примеры сыграют «Овьедо» и «Севилья». Матч в Овьедо начнется в 19:30 (мск).
«Овьедо»
Команда Гильермо Альмады с 21 очком занимает последнее место в Примере. «Овьедо» добыл 4 победы, 9 ничьих и потерпел 16 поражений, разница мячей – 20:48.
Последние результаты:
- 21.03.26 «Леванте» – «Овьедо» – 4:2;
- 14.03.26 «Овьедо» – «Валенсия» – 1:0;
- 09.03.26 «Эспаньол» – «Овьедо» – 1:1.
«Севилья»
«Севилья» набрала 31 очко и занимает 15-е место. Подопечные Луиса Гарсии добыли 8 побед, 7 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 37:49.
Предыдущие результаты:
- 21.03.26 «Севилья» – «Валенсия» – 0:2;
- 15.03.26 «Барселона» – «Севилья» – 5:2;
- 08.03.26 «Севилья» – «Райо Вальекано» – 1:1.
Очные встречи
- 14.12.25 «Севилья» – «Овьедо» – 4:0;
- 30.04.00 «Севилья» – «Овьедо» – 2:3;
- 19.12.1999 «Овьедо» – «Севилья» – 4:2.
Прогноз на матч «Овьедо» – «Севилья»
У «Овьедо» не так много шансов остаться в Примере – отставание от спасительного места достигло 8 очков. «Севилья» тоже недалеко от зоны вылета – всего в 3 очках. От матча ожидаем упорной борьбы с большим количеством стыков и голов – соперники входят в топ-3 по количеству пропущенных мячей.
- Прогноз – «обе забьют – да» с кф. 1.90.
- Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 15.00.