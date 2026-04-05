5 апреля в 30-м туре Примеры сыграют «Овьедо» и «Севилья». Матч в Овьедо начнется в 19:30 (мск).

«Овьедо»

Команда Гильермо Альмады с 21 очком занимает последнее место в Примере. «Овьедо» добыл 4 победы, 9 ничьих и потерпел 16 поражений, разница мячей – 20:48.

Последние результаты:

21.03.26 «Леванте» – «Овьедо» – 4:2;

14.03.26 «Овьедо» – «Валенсия» – 1:0;

09.03.26 «Эспаньол» – «Овьедо» – 1:1.

«Севилья»

«Севилья» набрала 31 очко и занимает 15-е место. Подопечные Луиса Гарсии добыли 8 побед, 7 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 37:49.

Предыдущие результаты:

21.03.26 «Севилья» – «Валенсия» – 0:2;

15.03.26 «Барселона» – «Севилья» – 5:2;

08.03.26 «Севилья» – «Райо Вальекано» – 1:1.

Очные встречи

14.12.25 «Севилья» – «Овьедо» – 4:0;

30.04.00 «Севилья» – «Овьедо» – 2:3;

19.12.1999 «Овьедо» – «Севилья» – 4:2.

Прогноз на матч «Овьедо» – «Севилья»

У «Овьедо» не так много шансов остаться в Примере – отставание от спасительного места достигло 8 очков. «Севилья» тоже недалеко от зоны вылета – всего в 3 очках. От матча ожидаем упорной борьбы с большим количеством стыков и голов – соперники входят в топ-3 по количеству пропущенных мячей.